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Дедлайн правління Путіна, таємна резиденція Януковича та права авіапасажирів: топ-5 блогів тижня

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Топ-5 блогів тижня
Топ-5 блогів тижня / 24 Канал

Журналісти 24 каналу підібрали для вас блоги, які цього тижня читали найбільше.

На що перетворилась колись не менш розкішна за Межигір'я маловідома літня резиденція Януковича 
Поки триває судовий процес за звинуваченням екс-президента Віктора Януковича у державній зраді, в його колишній мисливській резиденції облаштували кемпінг. Статус земель залишається підвішеним.

Реєстрація вступників: нюанси і новації вступу-2018 
Цього року вступники до закладів вищої освіти знову подаватимуть електронні документи. Для цього кожен абітурієнт має створити власний електронний кабінет у Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО). Але є категорії вступників, яким потрібно подавати документи у виключно паперовій формі.

Ждать еще не долго: сколько Путину быть при власти в России 
Возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что в этот раз власть явно перебрала, и нынешнее резкое падение рейтинга Путина – это свидетельство какого-то нового этапа в отношениях народа и власти.

Нефть и газ из РФ теряют клиентов в ЕС 
Россия не зря была названа сенатором Джоном Маккейном бензоколонкой, ведь ее экономика и развитие в целом, да и чего уж греха таить, как таковое выживание на прямую зависят от экспорта газа и нефти.

Недбалі авіакомпанії та туроператори: як відшкодувати збитки пасажира 
Днями український туристичний бізнес сколихнули скандали довкола затримок авіарейсів, через які сотні українців стали заручниками аеропортів і не могли вилетіти на відпочинок або повернутися додому.

Читайте також: Трагедія на Рівненському полігоні: який міномет вбив військовослужбовців та чому це важливо

Автор: Блог Медиа
Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Публикации Владимир Путин Законодательство Межигорье Виктор Янукович Образование
Источник: 24 Канал
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