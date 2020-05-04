Дефицит бюджета 2020: будет ли печатать Украина деньги

"Дыра" в украинском бюджете растет с каждым месяцем. За первый квартал она увеличилась более чем на 30 миллиардов гривен. Чтобы ее покрыть, надо или увеличивать поступления и сокращать расходы, либо занимать деньги, либо включать печатный станок.

Что происходит с дефицитом бюджета и почему он возник, а также пути покрытия "дыры" и последствия дополнительной печати гривны – в материале 24 канала.

Каков дефицит бюджета сейчас?

На конец 2019 дефицит бюджета составил более 71 миллиарда гривен. За первый квартал 2020 добавились еще 32,73 миллиарда. Недавно пересмотрели госбюджет-2020, в который заложили дефицит на уровне 298,4 миллиарда гривен (раньше было 96,3 миллиарда). Он увеличился втрое. Это все как следствие распространения COVID-19 и кризиса, который он вызвал. При пересмотре бюджета также уменьшили доходы, увеличили расходы и пересмотрели прогнозы на курс гривны, ВВП и инфляцию.

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Чем опасен дефицит бюджета?

Дефицит – явление присутствует в бюджетах почти всех стран. Но значительный дефицит бюджета все же предполагает финансовые неурядицы для населения. Его нужно покрывать, и каждый из способов несет негативные последствия. К примеру, эмиссия гривны ведет к инфляции, сокращение бюджетных расходов ведет к уменьшению финансирования важных для населения программ, а привлечение денег от кредиторов ведет к увеличению внешнего долга, что также имеет негативные последствия.

Эмиссия гривны как способ покрыть "дыру"

На самом деле Украина все время печатает деньги как и каждая страна. Как объясняет экономист Алексей Кущ, это делают для монетизации экономики, ведь экономика постоянно растет. Эта печать довольно неконтролируемая, в результате которой деньги поступают в финансовую систему. Поэтому, говоря о негативном явлении эмиссии, надо говорить – не эмиссия гривны, а именно дополнительная эмиссия гривны.

Что такое эмиссия гривны?

Это процесс дополнительного вливания денег в экономику за счет печати. Он является постоянным, поскольку Нацбанк должен обеспечивать необходимое количество денег для обмена товарами и услугами на рынке. Когда же денег становится больше по другим основаниям, то они обесцениваются. Их количество увеличивается, но на них нет соответствующего объема товаров и услуг на рынке и из-за этого все ведет только к инфляции, а в худших случаях к гиперинфляции.

Дополнительная эмиссия гривны Нацбанком для покрытия дефицита бюджета запрещена законодательством. Но это могут сделать путем выкупа ОВГЗ (Министерство финансов выпускает облигации и продает их инвестиционным компаниям или банкам, а Нацбанк дополнительно эмитирует гривну для выкупа ОВГЗ).

На самом же деле этот инструмент лучше подходит развитым странам. Украина, как развивающаяся экономика, может использовать другие инструменты экономического стимулирования, в частности снижение учетной ставки. К слову, в апреле ее снова снизили, теперь до 8%. Это важное решение, которое позволит снизить процентные ставки на кредиты и оживить экономическую деятельность в стране.

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Как печатают деньги в других странах?

Печать денег – далеко не всегда означает инфляцию или гиперинфляцию. США и другие развитые страны могут себе позволить такое. К примеру ФРС (Федеральная резервная служба США) дополнительно эмитирует доллары и покупает за них высокорейтинговые казначейские облигации и вносит их в резерв. То есть эти деньги действительно имеют вес, потому что они подкрепляются реальными активами. В Украине же при нашем инвестиционном рейтинге – это просто печать денег, создающая пузырь, через который обесценивается гривна.

Так, США печатают деньги. И ЕС печатают. Но это не может быть повторено в Украине. Потому что США печатают доллары, мировую резервную валюту. Потому что ЕС печатают евро. А Украина не может напечатать доллар или евро. Так уж получилось. Мы можем напечатать только гривну,

– отмечает Сергей Фурса, инвестиционный банкир.

В Национальном банке Украины также против дополнительной эмиссии гривны. Как пример они приводят опыт 90-х, 2008 и 2014 годов, когда "эмиссия приводила только к неприятностям".

В 2014-2015 году Нацбанк "включил печатный станок" для дополнительной печати гривны, чтобы заплатить за газ Газпрому, как пишет издание НВ. Тогда напечатали около 200 миллиардов гривен.

Национальный банк против того, чтобы снова выпускать из бутылки "джинна инфляции и девальвации". Ведь из-за эмиссии гривна стремительно обесценится, а цены стремительно вырастут. Это путь в никуда. Это вернется экономике бумерангом. А пострадают, прежде всего, люди с низкими доходами, которых мы наоборот должны защитить,

– отметил заместитель Председателя Национального банка Дмитрий Сологуб.

Интересно, что хоть эмиссию гривны часто называют печатью гривны, на самом деле она происходит в безналичной форме.

Другие пути покрыть дефицит бюджета

Кроме очевидной печати денег, покрыть дефицит можно менее опасными для экономики путями.

Сокращение расходов и увеличение доходов

Сейчас для Украины этот путь невозможен, ведь мы наоборот увеличили расходы для борьбы с последствиями распространения коронавируса. В частности на вновь созданный Фонд борьбы с COVID-19 выделили почти 65 миллиардов гривен. Эти деньги пойдут на помощь врачам, обеспечение оборудования, а также на улучшение финансовой ситуации украинцев, которые пострадали из-за введения карантина.

Частично Украина воспользовалась этим способом и сейчас. При пересмотре бюджета-2020 уменьшили финансирование таких сфер как наука, культура, образование и спорт. Если бы эти сокращения не сделали, то дефицит был бы еще больше. Однако экономист Алексей Кущ считает это неправильным.

Это ценности, о которых государство не должно забывать даже во времена кризиса. Наоборот путь выхода из кризиса заключается и в том числе и через улучшение уровня человеческого капитала. А это в первую очередь зависит и от образования и от культуры и искусства. Путь экономии на этих явлениях – это путь к углублению кризиса, а не выхода из него,

– считает эксперт.

Алексей Кущ рассказал в комментарии 24 каналу, что лучше было бы реструктуризировать долги государства, а не пренебрегать сферами, важными для людей.

Однако полноценно воспользоваться этим способом можно лишь после выхода из кризиса, ведь сейчас неоткуда взять большие поступления в бюджет. Наоборот поступления с таможни и налоговые поступления от бизнеса – крайне низкие.

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Внешние и внутренние заимствования

Это кредиты от международных финансовых организаций (МВФ, Всемирный банк), заимствования от банков, стран и отдельных инвесторов путем размещения облигаций.

Украина сейчас надеется на кредит от МВФ в размере 8-10 миллиардов долларов в течение 3 лет (в том числе 5 миллиардов в течение 2020). Вообще, МВФ предоставляют кредиты для пополнения золотовалютных резервов, но учитывая экономическую ситуацию, МВФ могут сделать исключение и предоставить деньги с другой целью, в частности на покрытие дефицита бюджета.

Важно, что кредит от МВФ уже учтен в обновленном бюджете-2020, но Украина еще не выполнила всех требований для получения кредита. Это принятие "антиколомойского" закона. Напомним, что закон приняли в первом чтении, после этого внесли более 16 тысяч правок, что является рекордом. Профильный комитет обработал правки и вскоре за законопроект будут голосовать во второй раз.

Наша страна имеет позитивный опыт сотрудничества с международными партнерами. Сейчас мы находимся на финальном этапе переговоров с МВФ и другими донорами. Это сотрудничество обеспечит приток валюты в Украину. Средства покроют дефицит бюджета,

– убежден Дмитрий Сологуб.

Причины появления дефицита

Причины дефицита бюджета, который накопился за первые 3 месяца 2020, можно разделить на 2 категории: коронавирусные причины и другие.

В январе-феврале бюджет недополучил 17,2 миллиарда гривен по данным Министерства финансов. Из них 13 миллиардов за январь и 4,2 миллиарда за февраль. Таким образом поступления в бюджет за 2 месяца на 12% ниже, чем ожидали.

На это есть несколько причин. Основная причина – крепкая гривна в этот период. Этот, казалось бы, позитивный процесс негативно повлиял на экономику. Украина активно торгует с другими странами. Укрепление гривны делает украинские услуги и продукты дороже для иностранных партнеров. В основном украинские производители сохраняют цены в иностранной валюте и таким образом просто получают меньше доходов в гривне.

Более 80% дефицита бюджета вызвали низкие поступления с таможни.

Как курс гривны влияет на поступления с таможни?

Объясняем на примере. За 2019 год гривна укрепилась примерно на 16%. Это означает, что за тот же импортный товар в долларе платили на 16% меньше в конце года, чем в начале.

В бюджете 2020 года гривну заложили на уровне 27 к доллару. В течение января-февраля гривна колебалась около 25 за доллар, что на 7,5% меньше. Поэтому и растаможка приносило меньше денег, чем ожидали. Кроме того, некоторые акцизы, в частности на топливо, прикреплены к курсу евро. Поэтому поступления по уплатам акцизов тоже были ниже.

Вторая категория причин – коронавирусные. Они начали влиять в марте и продолжают и сегодня. Из-за распространения COVID-19 в Украине ввели общенациональный карантин и как результат закрыли целый ряд предприятий и ограничили работу многих сфер. По этой причине, а также из-за введения увеличения расходов на социальную поддержку населения во время карантина, поступления в бюджет уменьшились, а расходы только увеличились.

Интересно, что когда все доходы уменьшаются, в правительстве ожидают на 65% больше поступления от государственных предприятий.

Здесь есть и техничность и есть некое скрытое рациональное зерно. Реальных доходов у государственных предприятий конечно не будет, потому что они будут составной частью экономического кризиса, который будет разворачиваться в нашей стране. Но за счет Нафтогаза там могут появиться эти деньги,

– объясняет эксперт по экономике Алексей Кущ.

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Напомним, что Нафтогаз в прошлом году получил 2,9 миллиарда долларов по иску на Газпром. По словам эксперта, на счетах Нафтогаза еще может быть около 1,5 миллиарда долларов и, чтобы завести их в бюджет, нужно записать в каких-то поступлениях, а не в аванс, как это делали раньше. Именно поэтому так резко увеличились поступления в бюджет от государственных компаний.