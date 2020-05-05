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      Дефицит госбюджета Украины составил 23,5 миллиарда гривен с начала года

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      Дефицит бюджета
      Дефицит бюджета / Фокус

      Государственный бюджет Украины по итогам января – апреля 2020 года выполнен на 86,1%. Дефицит составил 23,5 миллиарда гривен.

      В апреле 2020 года в общий фонд государственного бюджета поступило 90,9 миллиарда гривен. Такие данные предоставляет Министерство финансов Украины.

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      Откуда поступали деньги в государственный бюджет

      • Национальный банк Украины: 43 миллиарда гривен. НБУ перечисляет в государственный бюджет часть своей прибыли после подтверждения годовой финансовой отчетности внешним аудитом и утверждения ее Советом НБУ;
      • налог на доходы физических лиц и военный сбор: 8,5 миллиарда гривен;
      • налог на добавленную стоимость: 7,7 миллиарда гривен (сальдо);
      • акцизный налог с произведенных в Украине товаров: 5,9 миллиарда гривен;
      • таможенные платежи: 19,6 миллиарда гривен.

      Одновременно возмещение НДС составило 12 миллиардов гривен.

      "По итогам января-апреля текущего года государственный бюджет был выполнен с дефицитом в размере 23,5 миллиарда гривен, в том числе общий фонд – с дефицитом в сумме 33 миллиарда гривен, что соответствует показателям бюджета", – говорится в сообщении Минфина.

      Каков дефицит бюджета сейчас?

      На конец 2019 дефицит бюджета составил более 71 миллиарда гривен. За первый квартал 2020 добавились еще 32,73 миллиарда. Недавно пересмотрели госбюджет-2020, в который заложили дефицит на уровне 298,4 миллиарда гривен (раньше было 96,3 миллиарда). Он увеличился втрое. Это все как следствие распространения COVID-19 и кризиса, который он вызвал. При пересмотре бюджета также уменьшили доходы, увеличили расходы и пересмотрели прогнозы на курс гривни, ВВП и инфляцию.

      При этом государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь-апрель 2020 года составили 108 миллиардов гривен, или 84,1% от запланированных на этот период.

      Автор: Игорь Садженица
      Теги: Деньги Статистика Бюджет Министерство финансов Украины Новости Украины Бюджет 2020
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