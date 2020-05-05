Дефицит госбюджета Украины составил 23,5 миллиарда гривен с начала года

Государственный бюджет Украины по итогам января – апреля 2020 года выполнен на 86,1%. Дефицит составил 23,5 миллиарда гривен.

В апреле 2020 года в общий фонд государственного бюджета поступило 90,9 миллиарда гривен. Такие данные предоставляет Министерство финансов Украины.

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Откуда поступали деньги в государственный бюджет

Национальный банк Украины : 43 миллиарда гривен. НБУ перечисляет в государственный бюджет часть своей прибыли после подтверждения годовой финансовой отчетности внешним аудитом и утверждения ее Советом НБУ;

: 43 миллиарда гривен. НБУ перечисляет в государственный бюджет часть своей прибыли после подтверждения годовой финансовой отчетности внешним аудитом и утверждения ее Советом НБУ; налог на доходы физических лиц и военный сбор : 8,5 миллиарда гривен;

: 8,5 миллиарда гривен; налог на добавленную стоимость : 7,7 миллиарда гривен (сальдо);

: 7,7 миллиарда гривен (сальдо); акцизный налог с произведенных в Украине товаров : 5,9 миллиарда гривен;

: 5,9 миллиарда гривен; таможенные платежи: 19,6 миллиарда гривен.

Одновременно возмещение НДС составило 12 миллиардов гривен.

"По итогам января-апреля текущего года государственный бюджет был выполнен с дефицитом в размере 23,5 миллиарда гривен, в том числе общий фонд – с дефицитом в сумме 33 миллиарда гривен, что соответствует показателям бюджета", – говорится в сообщении Минфина.

Каков дефицит бюджета сейчас?

На конец 2019 дефицит бюджета составил более 71 миллиарда гривен. За первый квартал 2020 добавились еще 32,73 миллиарда. Недавно пересмотрели госбюджет-2020, в который заложили дефицит на уровне 298,4 миллиарда гривен (раньше было 96,3 миллиарда). Он увеличился втрое. Это все как следствие распространения COVID-19 и кризиса, который он вызвал. При пересмотре бюджета также уменьшили доходы, увеличили расходы и пересмотрели прогнозы на курс гривни, ВВП и инфляцию.

При этом государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь-апрель 2020 года составили 108 миллиардов гривен, или 84,1% от запланированных на этот период.