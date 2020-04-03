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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Дефицитом по коронавирусу: как правительство может изменить бюджет

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      Правительство представило бюджет чрезвычайной ситуации / nashkiev

      Вся надежда на МВФ и других доноров, которые помогут бороться с последствиями эпидемии и спасут украинский бюджет.

      Уряд пропонує створити фонд для боротьби з вірусом COVID-19 в розмірі ₴97.1 млрд, при цьому збільшивши видатки та скоротивши надходження. В результаті Уряд планує наростити дефіцит бюджету на 202 млрд – до ₴298 млрд. Депутати не дали суттєво скоротити видатки і, не зважаючи на врахування частини своїх зауважень, так і не підтримали урядовий законопроєкт. Тому чекаємо на доопрацьований урядовий варіант змін до бюджету.

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      Втім, враховуючи особливості запропонованих змін, в даній ситуації без допомоги МВФ буде важко. Для кого вріжуть фінансування, хто отримає додаткове фінансування, де уряд планує наростити надходження і в яких секторах уряд очікує падіння доходів бюджету в урядовому проєкті бюджетних змін?

      Будемо відверті – ситуація з держфінансами у зв'язку з світовим поширенням епідемії критична. Крім необхідності безпосередньої боротьби з коронавірусом, яка потребує чимало коштів, карантин та впровадження надзвичайного стану сильно вдарять по економіці. А якщо врахувати ще й накопичені "болячки", перегляд бюджету на 2020 рік був питанням часу. Відтак Уряд запропонував своє бачення бюджету. Для боротьби з коронавірусом та подолання наслідків епідемії Уряд запропонував внести суттєві зміни до бюджету. Уряд пропонує збільшити витрати на 6.7% або ₴79.2 млрд до ₴1293 млрд і одночасно скоротити доходи на 11.2% або до ₴123 млрд. Як результат можемо мати суттєве зростання дефіциту бюджету – майже до ₴300 млрд.

      Скорочення доходів

      Урядовий проєкт передбачає суттєве скорочення доходної частини бюджету, в першу чергу за рахунок зниження податкових надходжень – мінус 15.8%, або на ₴146.6 млрд менше за рахунок податків. Очікується скорочення по всіх видах податкових надходжень, при цьому в абсолютних показниках "лідером"буде головний бюджетоформуючий податок – ПДВ (-₴67.1 млрд). У відносних показниках найбільший спад дадуть доходи від ренти на природні ресурси (- 41.2% або ₴22.8 млрд). Схоже, що довгоочікувана приватизація в 2020 році не відбудеться – очікуване скорочення надходжень – ₴11.5 млрд при плані на 2020 в ₴12 млрд.

      В той же час уряд сподівається отримати на ₴24.6 млрд або 15.7% більше неподаткових надходжень. Також очікується суттєве зростання доходів від державної власності – майже на 30% або ₴25.6 млрд. Втім, зростання неподаткових доходів не перекриє скорочення податкових.

      Зростання видатків

      Одна з ключових відмінностей урядового проєкту змін до бюджету у порівнянні з затвердженим бюджетом на 2020 рік– поява фонду по боротьбі з COVID-19 в розмірі ₴97.1 млрд. Зазначимо, що в початковому варіанті розмір фонду по боротьбі з коронавірусом був більшим, він складав ₴124 млрд, проте в процесі консультацій з нардепами, уряд погодився на його зменшення. Фонд фінансуватиме підтримку людей, медиків, закупівлю ліків і заходи, які безпосередньо пов'язані з протидією коронавірусній інфекції та її наслідкам. Також з фонду покриватимуться видатки на пільгове кредитування та програми підтримки. Якщо виникне необхідність збільшити розмір фонду, Мінфіну зможе додатково запозичити кошти.

      При цьому на фоні суттєвого скорочення податкових надходжень Уряду спробував в цілому зберегти основні статті видатків без суттєвих змін. Щоправда відбулось це не без "допомоги"депутатів, котрі не погодились з урізанням фінансування різноманітних сфер на користь формування противірусного фонду. Епідемія – епідемією, але майбутні вибори поки ніхто не відмінив.

      Деякі статті видатків таки попали під ніж. Відтак в доопрацьованому варіанті змін до бюджету Уряд запропонував скорочення витрат на виплату пільг і житлових субсидій громадянам (на ₴8,2 млрд), на державний фонд регіонального розвитку (на ₴7,5 млрд), на Міністерство культури і інформаційної політики (на ₴8.1 млрд). Фінансування Міністерства освіти може скоротитись на ₴5.4 млрд (-4.1%), а Міністерство охорони здоров'я всього лиш на 0.5 млрд грн (однак не забуваймо про фонд боротьби з вірусом).

      Паралельно уряд запланував добряче збільшити субсидії Пенсійному фонду – на 11.4% або майже на ₴20 млрд (не забуваймо про ініціативу одноразово виплатити 1 тис грн всім пенсіонерам, котрі отримують менше 5 тис грн в міс). Заплановане збільшене фінансування Міністерства соціальної підтримки склало ₴8.9 млрд. Також уряд запропонував збільшити фінансування Мінфіну більш ніж на ₴100 млрд (+54.4%). Окрім додаткового фінансування Мінфін може отримати більші можливості при управлінні державними фінансами в кризових умовах.

      Хто фінансуватиме дефіцит?

      Замість скорочення видатків та пошуку додаткових резервів ми отримали зростання видатків на фоні скорочення доходів. Де взяти кошти для покриття дефіциту в майже ₴300 млрд? Уряд запропонував збільшити внутрішні запозичення на ₴146.5 млрд – до 377.6 млрд, а зовнішні запозичення – на ₴131 млрд (до 265.1 млрд).


      Які зміни може запровадити Уряд до бюджету / Інфографіка Ціна держави

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      Запропоновані урядом бюджетні зміни поки активно допрацьовуються – тому фінальний результат буде відрізнятись від запропонованого. Втім, розмір дефіциту навряд чи зменшиться. В такій ситуації вся надія на МВФ та інших донорів, які поможуть боротись з наслідками епідемії та врятують український бюджет. Однак не забуваймо, що в кінцевому результаті розраховуватись будуть платники податків – тобто ми з вами.

      Джерело: Ціна держави

      Автор: Ціна держави
      Теги: Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Новости политики Публикации Субсидии МВФ НДС Бюджет 2020 Бюджет
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