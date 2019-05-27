Коломойский и дефолт: почему предложение олигарха не выгодно для Украины

Игорь Коломойский хочет, чтобы президент Украины Владимир Зеленский объявил дефолт в Украине. Экономисты, которые понимают, что такое дефолт – советуют главе государства этого не делать. Что это все значит – разбирались журналисты 24 канала.

Почему один из самых влиятельных олигархов заговорил о дефолте и что это значит для простых украинцев – читайте далее.

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Что такое дефолт?Дефолт – это невыполнение долговых обязательств. То есть ситуация, когда государство, компания или человек не могут (или не хотят) вернуть долг или выплатить проценты. Дефолт может быть обычным и техническим.

Технический дефолт означает, что у того, кто занимал деньги, есть проблемы с выполнением собственных обязательств, но чуть позже эти проблемы можно будет устранить. Полный дефолт означает фактическую неспособность выплачивать финансовые обязательства.

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Почему им постоянно пугают?

Потому что это – очень неприятная ситуация. Особенно – для налогоплательщиков, за счет которых и будут решаться все проблемы. Собственно, за счет самих налогов, которые останутся основным источником финансирования для государства.

Коломойский уверяет, что Украине следует пойти по греческому или аргентинскому сценарию в оглашении дефолта. Но обе эти истории мало похожи на украинскую. И будут тяжелыми для населения. Экономист Сергей Фурса подробно расписал, почему кризис – это плохо.

Греция объявила технический дефолт, хотя ее долг был значительно больше украинского. Максимально коротко все негативные последствия этого решения для Греции расписал народный депутат Николай Княжицкий:

Что касается Аргентины, то она объявила полный дефолт, но и последствия это имело печальные, с массовыми беспорядками, погибших и введением чрезвычайного положения. Для выравнивания ситуации стране понадобилось несколько лет. По данным Всемирного банка, количество населения за чертой бедности в Аргентине выросло с 28,9% в 2000 году до 35,4%, и превысило 54% в 2002 году. После чего начало снижаться и достигло 9,9% в 2010 году. В 2001 году соотношение внешнего государственного долга к ВВП составляло 56,9% от ВВП, но из-за дефолта и падения ВВП к 2002 году этот показатель вырос до 153,2%, после чего начал снижаться на 20-40% в год. Для некоторого уменьшения эффекта последствий кризиса для населения правительство Аргентины ввело дифференцированный подход к выплате взносов, в результате чего банки понесли убытки в 6-10 миллиардов долларов. Контроль над ценами стал одним из важнейших пунктов антикризисной программы.

Может ли Украина объявить дефолт?

Вице-президент по экономическому образованию Киевской школы экономики Олеся Верченко объяснила 24 каналу, что, согласно расчетам, оснований для этого она не видит. "Сейчас в резервах НБУ у нас есть около 20 миллиардов долларов. В течение 2019 года Украина, по разным подсчетам, должна выплатить внешних долгов около 7-8 миллиардов долларов. Чисто технически у нас достаточно золотовалютных резервов, чтобы сделать эти выплаты. Мы не находимся сейчас в ситуации, когда просто не можем позволить себе выплатить эти внешние долги", – пояснила Верченко.

Кроме того, провозглашение дефолта сильно усложнит привлечение новых займов у международных партнеров Украины. "У нас есть вопросы выплат, которые должны быть осуществлены в этом году, – мы должны вернуть рекордную сумму по кредитам. Почему сейчас приезжала миссия МВФ – они должны проанализировать ход выполнения программы и согласовать выделение очередного транша. Потому что без очередного транша или без новой кредитной программы от МВФ нам будет очень трудно рассчитываться вовремя по внешним долгам. Обычно, когда страна идет в дефолт, – она не способна платить свои обязательства", – сказал управляющий партнер лизинговой компании "ЭСКА Капитал" Сергей Васьков.

Мнение о том, что украинской власти дефолт невыгоден, разделяет и первый заместитель председателя Совета Национального банка Украины, почетный президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов.

Чем это закончится для украинцев?

Неприятностями.



Кратко о последствиях объявления дефолта: инфографика

Мы можем говорить о банковском кризисе, о внутреннем финансовом кризисе и о девальвации. Что касается реструктуризации долгов: если произойдет девальвация, это будет означать, что все долги станут намного дороже для обслуживания государством. Поэтому решение о дефолте – это очень крайнее решение. Принимать его для новоизбранной власти – очень рискованно, поскольку это может привести к отставке,

– рассказала Верченко о последствиях решения о дефолте.

"Последствия – бешеная инфляция, рост курса. Когда стране не дают деньги – в нее не приходят инвесторы. Когда инвесторы не заходят вообще, это означает, что не развивается бизнес, не создаются рабочие места, из страны выходит валюта. Это в свою очередь означает проблему с платежным балансом. Это – проблема с выплатами бюджетникам, с выплатами пенсий. Это социальная напряженность Это будет означать перебои со всем, включая свет и отопление. С учетом того, что Украина – страна воюющая, то такие риски являются еще более опасными", – добавил Васьков.

Кроме того, дефолт не означает, что Украине не нужно будет возвращать долги. Но в случае дефолта они могут подорожать.

Провозглашение дефолта, по словам Верченко, в короткой перспективе привлекательно – давайте сэкономим деньги и не будем возвращать долги. Но дефолт – это дорогое удовольствие, которое дестабилизирует экономическую ситуацию и аукается стране в течение длительного периода.

Это – закрытие для выхода на внешние рынки заимствований на годы – пять, возможно даже 10 лет. Если какие-то займы и получаются – то под очень большие проценты. Сэкономить сейчас, чтобы в будущем переплачивать в 3-4 раза – это глупо,

– сказала она.

Действительно ли Украине нужно брать деньги у МВФ?

Действительно нужно. Это не МВФ настаивает на том, чтобы что-то нам дать. Это Украина просит у МВФ помощь, потому что брать деньги у МВФ выгоднее, чем у всех остальных. Плюс бонусом страна получает реформы, которые являются непопулярными, но необходимыми для того, чтобы экономика страны эффективно работала.

"МВФ не берет требования с потолка. Прежде чем их озвучивать, Фонд проводит длительные консультации, на базе которых их требования и построены. Эти требования – это то, что все равно нужно Украине делать. Экспертное сообщество в Украине во многом согласно с этими требованиями. Просто МВФ давит на правительство, которое без этого давления, возможно, так активно не проводило бы реформы. У политиков всегда есть желание снова оказаться при власти, есть популистские взгляды, власть не всегда руководствуется тем, что реально сейчас нужно государству. Из того, что я вижу, то, что предлагает МВФ – является непопулярным, но нужным и экономически целесообразным для выживания Украины в долгосрочном периоде", – подчеркнула Верченко.

Васьков также добавил, что для того, чтобы Украина могла развиваться, ей нужны деньги. Любая реформа требует денег. Внутри страны негде взять эти деньги. Поэтому их нужно привлекать извне.

Если мы объявляем дефолт – международные рынки для нас закрываются и ближайшие годы мы ничего нигде привлекать не сможем. Какие-то азиатские кредиты, но они нам обойдутся значительно дороже, чем деньги от МВФ. Деньги нам нужны для разработки и имплементации реформ. Кроме того, дефолт – это риск для инвесторов. Ведь если страна не платит по кредитам – то как в нее вкладывать деньги? Бизнес, который сейчас берет деньги у ЕБРР, у западных кредиторов, также не сможет привлекать средства,

– пояснил он, добавив, что такой вариант будет иметь негативные последствия для всех.

Если все так плохо – почему Коломойский такое предлагает?

Потому что это может быть выгодным для него лично.

По одной из версий – потому что это поможет ему увеличить количество собственных активов.

Кроме того, как пояснил 24 каналу советник юридической компании Primelex Евгений Калинин, Коломойский может быть заинтересован в объявлении дефолта, в частности из-за того, что собственные активы можно будет использовать еще более выгодно.

"Дефолт тождественен удешевлению национальной валюты по отношению к мировым резервным валютам. Ключевой промышленный актив Коломойского в Украине – вертикально-интегрированный ферросплавный холдинг (Марганецкий и Покровский горно-обогатительные комбинаты, Запорожский и Никопольский ферросплавные заводы; последний из них – самый большой в Европе и второй по величине в мире). Ферросплавы продаются на экспорт, соответственно, основная выручка – валютная. Резкое обесценивание гривны крайне выгодно экспортерам, поскольку себестоимость их продукции привязана к падающей гривне (зарплаты, налоги, сырье, оплата электроэнергии), а значит маржа между затратами на производство и доходами в валютном эквиваленте резко возрастет", – отметил Калинин.

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