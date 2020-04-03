Дефолт в мае 2020: ждать ли его в Украине и что это означает

В украинском обществе приобрела популярность тема дефолта, и на это есть разные причины: затягивание программы МВФ, падение гривны, пик выплаты долговых обязательств и уменьшения экономической деятельности в рамках карантина. Действительно ли Украина может объявить дефолт и что тогда это будет означать для украинцев — в материале 24 канала.

Чому говорять про дефолт у травні?

На 2020 рік припадають пікові виплати за борговими зобов'язаннями України.

Ще минулого року олігарх Ігор Коломойський в інтерв'ю Financial Times радив Україні оголосити дефолт і не сплачувати за борговими зобов'язаннями. До слова, опитані нами експерти розповідають, що співпраця з МВФ затягується саме через сильну лобістську групу Коломойського в парламенті. Про це заявив і інвестиційний банкір Сергій Фурса.

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"Єдина можлива причина для дефолту зараз – це небажання співпрацювати з МВФ. Чому? Тому що МВФ ображає Коломойського. І ось люди Коломойського постійно пропонують нам спробувати дефолт на смак. Іншої причини немає. І не буде".

Оголошувати дефолт в тій ситуації, коли ви, прийнявши ряд цілком розумних кроків, можете його уникнути, не є ознакою здорового глузду,

— додав Фурса.

Також тему дефолту в Україні підняв депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський. Він написав, що через проблеми з МВФ у травні в Україні буде дефолт. Про це повідомляє "Мінфін" з посиланням на допис депутата від 7 березня, який він вже видалив.

Такої ж думки і ексміністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов. Якщо Україна не отримає кредит від МВФ, то потрапить у ще більшу кризу, ніж могла б бути. Це призведе до дефолту та поверне державу на кілька років назад. Він додав, що Україна вже загнала себе у глухий кут.

Наразі в Україні, як і в більшості країн світу, несприятлива економічна ситуація. В Україні велика "діра" в бюджеті, її планують збільшити у кілька разів через перегляд держбюджету-2020, а також через карантинні заходи і припинення економічної діяльності "діра" лише росте. Саме такі передумови, а також заяви від політиків спричинили дискусію в українському суспільстві: "Буде чи не буде дефолт в Україні?". Ми спробуємо дати відповідь на це питання.

Що таке дефолт?Дефолт простою мовою – невиконання обов'язків. Це стан у кредитних відносинах, коли позичальник не виплачує свої борги або платежі, порушує платіжні зобов'язання перед кредитором, нездатний проводити своєчасні виплати за борговими зобов'язаннями або виконувати інші умови договору позики. Дефолт може статися у держави-позичальника, підприємства і навіть у фізичної особи. Але нині цей термін вживають саме як позначення відмови центрального уряду або муніципальної влади від своїх боргів.



Є різниця між поняттями: дефолт – невиконання фінансових обов'язків, неплатоспроможність – неможливість виплачувати зобов'язання, банкрутство – визнана господарським судом фінансова неспроможність.

Чи можливий дефолт в Україні?

Більшість експертів зараз сходяться на думці, що дефолту не буде. Зокрема, раніше ми запитали експерта з економіки Бориса Кушнірука чи чекати дефолту в Україні, якщо ми не отримаємо програму від МВФ.

Це створює загрозу дефолту. При цьому деякі внутрішні гравці хочуть цього. В першу чергу це пов'язано з Коломойським. Сказати, що ми обов'язково маємо оголосити дефолт, якщо ми не отримаємо кредит від МВФ, не можна,

– говорить економіст Кушнірук.

Експерт каже, що якщо брати до уваги співвідношення золотовалютних резервів та зовнішніх боргів, які треба сплатити цього року, то "нас ніхто не зрозуміє, якщо ми оголосимо дефолт. Це буде відверта некоректність".



Україна покладається на співпрацю з МВФ

Зазначимо, що наразі золотовалютні резерви України становлять близько 25 мільярдів доларів, а виплати за боргами з квітня по грудень – 10,8 мільярда доларів. Більше того, за умови, що в другому читанні Рада проголосує за "антиколомойський" закон, Україна отримає від МВФ кредит розміром 4 мільярди доларів вже цьогоріч.

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Центр аналізу публічних фінансів та публічного управління Київської школи економіки теж не бачить причин в оголошенні дефолту.

У структурі боргових виплат є 5 умовних груп платежів. І дефолт по кожній з цих груп – з різних причин – але зараз є практично неможливим,

– йдеться у повідомленні від Центру.

В аналітичному центрі стверджують, що оголосити дефолт по зобов'язанням перед кредиторами (йдеться про такі структури як МВФ та інші фінустанови) технічно неможливо, "адже той саме МВФ технічно не надає позики. Він радше дозволяє країні-позичальнику, яка є членом МВФ, використовувати валюту, доступну по квотах інших країн".

"Теоретично, "комерційний" борг (перед іноземними компаніями та інвесторами) – єдина група боргу, по якому можна було б оголосити дефолт. Але в структуру комерційного боргу зараз входять єврооблігації на 1 мільярд доларів, випущені в травні 2015 року під державні гарантії США. Погашати ці облігації Україна має у травні 2020 року. Це означає, що у разі оголошення дефолту по комерційних зовнішніх боргах, Україна змусить платити по цьому 1 мільярду доларів боргу уряд США", – йдеться в повідомленні Центру аналізу публічних фінансів та публічного управління.

Чи отримає Україна кредит від МВФ?Однозначної відповіді поки нема. Зеленський сподівається на підписання меморандуму з МВФ вже протягом наступних тижнів. МВФ у свою чергу заявив, що готовий надати 4 мільярди доларів цього року, але лише за умови повного виконання раніше поставлених умов.



Зазначимо, що за відкритий ринок землі парламент проголосував і ринок запрацює з 1 липня 2021 року. Натомість з іншою вимогою МВФ, а саме прийняттям "антиколомойського" закону все не так однозначно. В першому читанні Рада проголосувала за закон, але 6-7 квітня має бути друге читання. Тобто остаточно закон ще не прийнятий.

Кому і скільки винна Україні?

У 2020 на Україну припадає пік виплати боргових зобов'язань. З квітня по грудень 2020 потрібно виплатити 300 мільярдів гривень. Для порівняння МВФ цього року нам може надати лише близько 110 мільярдів гривень.

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Розберемо детальніше структура наших боргових виплат на цей період. Найбільша частка – це виплати по ОВДП в гривні та валюті. Це внутрішній борг і він становить загалом 54% всього боргу. Держава заборгувала українським банкам (40,6%), Нацбанку (38%), українському бізнесу (6,2%) та іншим учасникам.

Дефолт по ОВДП вдарить по фінансовому стану банків, українського бізнесу, який нардепи намагаються захищати. Тим більше, що банки і без того потерпатимуть від погіршення стану своїх позичальників через економічну кризу", – повідомляють у Центрі аналізу публічних фінансів та публічного управління.

Що таке ОВДП?Це державні цінні папери, що розміщуються виключно на внутрішньому ринку. Простими словами держава позичає в інвестора гроші і зобов'язується виплатити їх назад з нарахованими відсотками у домовлений термін. Україна часто проводить аукціони з розміщенням ОВДП, ставка зазвичай становить близько 9,5-10%. Для порівняння МВФ дає нам гроші під 2-3%.

Менше половини становить зовнішній борг. З квітня по грудень 2020 майже третину боргу треба виплатити кредиторам, які є приватними іноземними компаніями та інвесторами. Це "комерційний" борг. Дещо менше треба віддати міжнародним фінансовим установам (МФО), серед яких є і МВФ. Офіційний борг, тобто гроші від урядів інших країн, становить всього 1%.

Якими є наслідки дефолту?

Нічого хорошого з точки зору економічної та політичної діяльності держави. Дефолт обіцяє:

світову ізоляцію країни;

арешт іноземних активів держави;

неможливість здійснення додаткових запозичень коштів зі світового ринку позикових капіталів;

накладання квот і обмежень на торгівлю та на інвестування в країну.

Причому наслідки технічного дефолту держава долає 2-3 роки, повного – до 10 років.

Громадяни не відчують миттєвого впливу дефолту на своє життя. Найстрашніше – паніка. Коли люди починають масово запасатися продуктами, скуповувати валюту, нерухомість, тим самим провокуючи тиск і на ціни, і на курс гривні до долара. Тож панікувати навіть у випадку оголошення дефолту – не варто.

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Серед найбільших проблем, які може створити дефолт – неможливість залучення зовнішнього капіталу, в тому числі – приватного. Це небезпечно для бізнесу, не дає можливості розвиватися підприємствам, а отже – може збільшити рівень безробіття.

Також дефолт змусить затягнути пояс на державному бюджеті – цілком можливе скорочення соціальних держпрограм, зменшення пільг. Але пенсії виплачувати не перестануть. Щоправда, для цього зможуть запустити "станок", отже – національна валюта знеціниться. Ну, і про підвищення "мінімалки", звісно, жодної мови.

Якими можуть бути наслідки дефолту, дивіться інфографіку:



Наслідки дефолту / Інфографіка 24 каналу

Фінасовий аналітик Сергій Фурса пояснив 24 каналу, що керований дефолт і нічого не дасть Україні, і завдасть тяжких наслідків.

Насправді, дефолт – це криза, у якій бідні стають ще біднішими, а багаті – багатшими. І перш за все, дефолт відобразиться на курсі валют, але це не буде рух коштів з 26 до 28, як ми звикли, це буде падіння гривні в 2-3 рази. Це тягне за собою тяжкі наслідки, такі як інфляція та падіння зайнятості, бо будуть закриватися бізнеси і люди втрачатимуть роботу,

– заявив Сергій Фурса.

Що каже про можливість дефолту влада?

Ми не бачимо підстав для розвитку таких подій і не розглядаємо сьогодні взагалі варіант дефолту для України,

— заявив голова Нацбанку Яків Смолій під час прес-конференції

Як НБУ, так і прем'єр-міністр Денис Шмигаль неодноразово заявляли, що економіка України зараз в кращому стані, ніж у 2008 під час попередньої світової кризи.

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Україна зараз в цю кризу входить сильнішою, ніж це було, наприклад, у 2008 році,

– зазначив Шмигаль.

За його словами, в Україні зараз, як ніколи, висока ліквідність у банках, високі золотовалютні резерви, а також "позитивний діалог із МВФ.