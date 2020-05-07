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      Деградация экономики и угроза вымирания городов: ситуация на Донбассе после 6 лет оккупации

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      Донетчину оккупировали российские войска 6 лет назад. С тех пор на этой территории приходит в упадок промышленность и экономика, что может привести вообще к вымиранию целых городов на неподконтрольной Украине территории.

      Об этом рассказал донецкий журналист Денис Казанский в эфире 24 канала в программе "Гуд найт Юкрейн". Он отметил, что жители Донбасса сейчас в сложных условиях.

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      "За эти 6 лет мы наблюдаем, фактически, деградацию экономики на неподконтрольной территории, ведь промышленность Донбасса не может развиваться в тех условиях, в которых она оказалась", – сказал Казанский.

      донбас
      Донбасс после оккупации / Фото Правительственный курьер

      Журналист сравнил ситуацию на Донбассе и в других непризнанных республиках, которые создала Россия в условиях войны. В частности, речь идет об Абхазии и Южной Осетии.

      "На Донбассе есть мощная промышленность, металлургия, шахты. В Абхазии, к примеру, промышленности уже нет, там люди пасут коз и выращивают мандарины. Однако козы и мандарины могут расти при любой власти, а сложные производства, такие как машиностроение, металлургия и углепром – они очень плохо работают в таких условиях", – отметил Казанский.

      По его словам, дело в том, что на Донбассе не доступен экспорт, а также невозможно наладить поставки сырья.

      Такие производства обречены на упадок. Именно это мы и наблюдаем,
      – добавил журналист.

      "Каждый год есть новости про сокращающиеся предприятия, прекращается угледобыча. Это вполне закономерные процессы, итогом которых будет полный упадок экономики, коллапс и, фактически, вымирание целых городов на неподконтрольных территориях", – подчеркнул Казанский.

      Что известно об оккупации Донбасса?12 апреля 2014 года состоялась первая атака оккупантов под Горловкой. Боевики попытались захватить городское отделение милиции. Позже российские войска все же захватили Донецкую область. В результате боев город получил значительные разрушения. Большое количество жителей было вынуждено покинуть город, ведь проживать там было уже крайне опасно.

      С июля 2014 года начались активные боевые действия между украинскими войсками и пророссийскими силами. В частности, в боях за Горловку погибли более 40 военнослужащих. Самой горячей точкой на всей территории Донбасса стал Донецкий аэропорт. Бои за него длились с сентября 2014 года до 21 января 2015 года. В результате подрыва терминала аэропорта погибли 58 защитников Украины.


      Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала

      Автор: Татьяна Пасичник
      Теги: Оккупированные территории Война на Донбассе Новости политики Новости Украины Новости Донецка Угольная промышленность Российские паспорта на Донбассе
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