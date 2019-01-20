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      Деятельность "церковных титушек" МП и изгнание пропагандистки Бойко из РФ – топ-5 видео недели

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      Топ-5 видео недели
      Топ-5 видео недели / 24 канал

      24 канал предлагает вашему вниманию самые интересные и популярные среди наших читателей сюжеты за неделю.

      Удержать любой ценой: как МП возит в села " церковных титушек"

      Удержать церковь любой ценой пытаются священники Московского патриархата по всей стране. Все больше приходов присоединяются к новосозданной украинской церкви. Поэтому настоятели московских храмов стремятся удержать людей всеми методами. Они прибегают к хитростям, угрозам и даже политическим приемам. Священники МП подвозят в села подставных прихожан, которые выступают против новосозданной украинской церкви.

      Видео: как священники МП свозят в храмы псевдоприхожан

      "Выбросили, как грязную тряпку": что случилось с пропагандисткой Бойко после изгнания из РФ

      Российский журналист и ярый противник режима Путина Аркадий Бабченко не выбирал эмоций, комментируя выдворение из России и дальнейшее задержание в Украине так называемой "журналистки" Елены Бойко. По его словам, до нее наконец дошло, что "Россия своих не просто бросает, но и пережевывает и выплевывает".

      Видео: как сложилась история пропагандистки Бойко после выдворения из России

      Украинские солдаты сожгли транспорт боевиков с боеприпасами

      Российские террористы не прекращают обстрелы на передовой. И украинские солдаты держат оборону: в середине января 2019 года вблизи поселка Пески они подбили грузовик боевиков с боекомплектом. Украинские воины засекли колонну грузовиков, которые двигались на одну из позиций врага вблизи Песков, и сыграли на опережение.

      Видео: как украинские бойцы провели удачную операцию по уничтожению грузовика с боеприпасами боевиков

      Кому "технические кандидаты" отдадут свои голоса на выборах

      Официально зарегистрированных кандидатов в президенты пока не так много, однако о своем решении баллотироваться уже заявили немало людей. Часть из них являются "техническими кандидатами", которые впоследствии могут просто отдать свои голоса.

      Видео: кто такие "технические кандидаты" и кому они отдадут свои голоса на выборах

      Как церковью Московского патриархата управляют из России: доказательства от журналистов 24 канала

      По поручению правительства, Министерство культуры уже вторую неделю ищет доказательства, что Московским патриархатом управляют из России. И если найдут – церковь будет вынуждена указать в названии причастность к стране-агрессору. Однако, нашей журналистке понадобилось всего несколько часов, чтобы найти подтверждение.

      Видео: какие доказательства влияния России на МП в Украине нашли журналисты 24 канала

      Эксклюзив

      Киборг откровенно о последних днях аэропорта, героизме и возвращении в социум

      Откровенный разговор с киборгом Евгением Ковтуном, который пережил ад и сейчас пробует вернуться к обычной жизни. В интервью 24 каналу он рассказал о том, когда защитников ДАП стоило отводить, как проявлялся героизм бойцов в охваченном огнем терминале и что помогает возвращаться с войны домой.

      Видео: рассказ киборга о российско-украинской войне и возвращении к обычной жизни

       

      Теги: Новости Украины Новости России Православная церковь Украины УПЦ МП Видео недели Российская пропаганда Украина – Россия
      Источник: 24 канал
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