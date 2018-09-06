Деятельность УЗ приведет к пагубному влиянию на экономику страны в целом, – эксперт

Желание топ-менеджмента ПАО "Укрзализныця" компенсировать потери от снижения транзитных перевозок из России за счет повышения тарифов для украинских производителей-экспортеров приведет к пагубному влиянию на экономику страны в целом.

Такое мнение в эфире телеканала "112" высказал экономический эксперт Виктор Скаршевский, передает Uaprom.



"Ни в коем случае нельзя решать проблему с транзитом за счет украинских производителей-экспортеров. Если повысить, например, тарифы на внутренние перевозки, то это все равно приведет к уменьшению экспорта, это приведет к уменьшению поступлений валютной выручки в Украину. Это, естественно приведет к еще более сильной девальвации гривны. А девальвация приведет к инфляции. А инфляция приведет к уменьшению покупательной способности", – сказал он.



Более того, эксперт назвал такое желание топ-менеджмента УЗ "недальновидной политикой".



"Это вредительская политика. Вместо того, чтобы сделать более гибкими тарифы на транзит для того, чтобы все-таки привлечь утраченные грузопотоки из России, они хотят решить эти проблемы за счет украинских производителей", – отметил он.

Кроме того, В. Скаршевский подчеркнул, что вместо очередного повышения внутренних тарифов "Укрзализныце" стоит оптимизировать свою расходную часть.



"Мы все время слышим о крупных и больших скандалах по закупке, например, топлива по ценам гораздо выше рыночных, материалов, товаров и других моментов. Это злоупотребления на миллиарды гривен. Не нужно никаких дополнительных инвестиций, просто навести порядок внутри самой УЗ. Но, естественно, это будет означать потери для многих заинтересованных лиц, участвующих в этих непрозрачных и непонятных закупках. Гораздо проще эту свою нерасторопность и вредительство компенсировать повышением тарифов на грузоперевозки. Опять повторяю, за счет производителей, экспортеров и украинских граждан в конечном итоге", – констатировал эксперт.



При этом он отметил, что УЗ, будучи монополией, совершенно не допускает конкуренции. "Вместо конкуренции они делают повышения тарифов", – сказал он.

Более того, В. Скарашевский связал такую тарифную политику монополии с тем, что у нее "нет полноценного руководства, там все время исполняющий обязанности".



"У них меньше ответственности, чем у руководителя с полноценным контрактом", – подчеркнул эксперт.



Напомним, что ранее и.о. главы "Укрзализныци" Евгений Кравцов заявил о падении транзитных грузоперевозок между Россией и Украиной с 2012 года более чем в 5 раз и предложил компенсировать потери за счет повышения тарифов на экспортные и внутренние перевозки.