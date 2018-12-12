Действий не было: украинцы по всему миру резко обратились к НАТО из-за угрозы новой агрессии РФ

Международному сообществу следует усилить дипломатическое и экономическое давление на Россию ради прекращения войны в Украине, а не ограничиваться лишь осуждением. Отсутствие ответа на агрессию России может стать залогом ее продолжения

Об этом пишет новоизбранный президент Всемирного конгресса украинцев Павел Грод, пишет "Укринформ".

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Письмо адресовано руководителям государств НАТО и Генсеку альянса Йенсу Столтенбергу.

В интересах глобального мира и безопасности международному сообществу следует немедленно и решительно действовать в поддержку территориальной целостности Украины и основополагающих прав ее народа, который подвергается нападению иностранного агрессора,

– написал он.

Ґрод также отмечает, что агрессия, которая остается без ответа, неотвратимо приводит к дальнейшей агрессии. Он дал членам международного сообщества ряд рекомендаций по дипломатической сфере.

"ВКУ дает главам государств и правительств следующие дипломатические рекомендации: требовать от России немедленного освобождение 24 украинских моряков, лишенных свободы в нарушение международного права, и возвращения трех захваченных украинских судов", – говорится в письме.

Кроме того, Ґрод призывает мир требовать от РФ соблюдения международных конвенций и соглашений, участником которых она является, в частности конвенции ООН по морскому праву.

Президент ВКУ также советует наложить санкции на российские государственные финансовые учреждения, запретить российским судам заходить в порты США, ЕС и Канады. Кроме того, стоит отменить трубопровод "Северный поток 2", а также закрыть России доступ к международной платежной системе SWIFT.

От имени 20-миллионной украинской диаспоры ВКУ отмечает быстрое международное осуждение недавнего неспровоцированного и преднамеренного нападения РФ в нейтральных водах, что произошло в нарушение международного права и соглашений, участником которых является РФ. Действия, однако, практически отсутствовали,

– заметил Грод.

Напомним, ранее 24 канал сообщал, что Петр Порошенко выразил надежду, что страны-члены НАТО "готовы переместить военно-морские корабли в Азовское море, чтобы помочь Украине и обеспечить безопасность".

В самом НАТО заявили, что Альянс уже имеет мощное присутствие в Черноморском регионе, поэтому дали Украине понять, что не направят новые корабли в Азовское море.

Что случилось в Керченском проливе? 25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.



Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.



Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.



Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, которые направлялись в украинские порты. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.