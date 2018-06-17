Действия консерваторов, полиция окружила центр: чем живет Киев за считанные часы до "КиевПрайда"

17 июня в Киеве состоится Марши равенства, целью которого будет борьба за права ЛГБТ-сообществ, поэтому он получил второе название "КиевПрайд-2018". Националистические и религиозные организации уже выразили свое несогласие с мероприятием, а правоохранители в свою очередь еще вечером перекрыли центр украинской столицы.

Как сообщает "Громадське радио", вечером 16 июня общественная организация консерварвативних взглядов "Традиция и порядок" проводила сбор активистов у памятника Грушевскому, что возле столичного парка имени Тараса Шевченко.

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Отмечается, что на месте присутствовали несколько десятков человек, которые между собой общались и пели религиозные песни. Кроме того, за всем этим следили представители полиции и Национальной гвардии.

Поліція зупинила і обшукує групу молодиків з рюкзаками, біля унівеситету Шевченка pic.twitter.com/i22bfUSq02 — Kyrylo Loukerenko (@K_Loukerenko) June 16, 2018

Супротивники завтрашнього Маршу рівності, які готові ночувати біля пам'ятника Грушевському у Києві, співають релігійні пісні, годину тому pic.twitter.com/lqSZjEPoZF — Kyrylo Loukerenko (@K_Loukerenko) June 16, 2018

Кроме того, на молитвенное стояние против "КиевПрайда" собрались на Майдане Независимости в Киеве несколько десятков христиан разных конфессий, передает "Громадське".

По словам журналистов, люди, в частности, пели псалмы и цитировали Библию.

Как рассказал в комментарии ресурсу один из организаторов акции, служитель церкви "Скиния" Ярослав Травинский, на Майдан пришли протестанты из разных церквей.

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"Сегодня мы вышли сюда, чтобы показать, что мы протестуем. И Бог создал этот мир, и не может женщина жить с женщиной, мужчина с мужчиной, поэтому совет церквей собирается здесь. Мы читаем Библию, там такого нет", – отметил он.

По его словам, свой протест участники акции выражают исключительно мирно, распевая псалмы.

Также подчеркивается, что 17 июня, когда в Киеве пройдет марш "КиевПрайд", представители "совета церквей" никаких мер не планируют.

Зато полиция уже фактически полностью перекрыла центр Киева – в частности, металлические сетчатые ограждения появились на улицах вокруг парка Шевченко, в нескольких местах перекрыты и улицы Льва Толстого и Владимирская, а также бульвар Тараса Шевченко, отмечает "Громадське радио".

Кроме того, убеждает ресурс, полиция не пропускает к окруженному району транспорт и пешеходов, поэтому у границ постоянно возникают конфликтные ситуации с людьми, которые не могут попасть туда, куда планировали. С изменениями работают и несколько маршрутов общественного транспорта.

Фотограф и журналист Анна Грабарская в свою очередь отметила, что правоохранители в связи с "мерами безопасности", правда не указывают, что это из-за "КиевПрайда", перекрыли бульвар Тараса Шевченко возле гостиницы "Премьер Палас" и не пропускают людей на улицу Пушкинскую и в направлении станций метро "Университет", "Театральная" и "Золотые Ворота", в результате чего около 50 человек не могли попасть домой. В частности, там находилась беременная женщина, которая ожидала более получаса. Кроме того, еще одной женщине стало плохо и за ней приехала "скорая".

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В то же время полицейские отказываются объяснить, какой путь является альтернативным. Также на месте находятся служащие Национальной гвардии.

При этом, как отмечает Анна Грабарская, полиция пропускает иностранцев, которые говорят, что живут в гостинице внутри огороженного периметра, и местных жителей только по паспортам, проверяя место регистрации.

Фото: "Громадське радио", "Громадське"

Напомним, 17 июня в центре Киева пройдет Марш равенства в поддержку ЛГБТ-сообщества "КиевПрайд-2018". Добавим, что прошлогодний КиевПрайд-2017 отметился семью нападениями в результате которых пострадали 10 человек и двое правоохранителей. В марше приняли участие 2,5 тысячи человек.