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      Действия людей Коломойского и Медведчука могут остановить меткомбинаты Украины, – экономист

      25 Читати новину українською
      Борис Кушнирук
      Борис Кушнирук / rozmova.wordpress.com

      Предложение нардепа от "Оппозиционного платформы – За жизнь" Нестора Шуфрича внести правку в законопроекта №1210, что увеличит ренту на добычу руды с 8 до 50%, может дорого стоить Украине.

      Об этом в комментарии 24 каналу рассказал экономический эксперт Борис Кушнирук.

      "Резкое повышение ренты на добычу железной руды, с одной стороны, действия представителей Игоря Коломойского в Верховной Раде, с другой, – Медведчука со своими деятелями. Они так остановят металлургические комбинаты, и это приведет к очень существенным убыткам для государства. Десятки тысяч людей останутся без работы", – подчеркивает Кушнирук.

      Эксперт добавляет, что от этого однозначно выиграет Россия. Кремль заинтересован в хаосе, который может сейчас возникнуть.

      Подробнее о дискуссии и особенностях законопроекта №1210 читайте в статье "От увеличения ренты на добычу руды Украина проигрывает, а выигрывает Россия".

      Что известно о законопроекте №1210?
      Законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования административных налогов, устранения технических и логических несогласованностей в налоговом законодательстве" инициирован фракцией "Слуга народа". Документом предусматривается резкое повышение ренты на добычу железной руды. По мнению экспертов, законопроект не соответствует действующему Налоговому кодексу. Если его примут, это может полностью уничтожить отрасль. Существует вероятность сворачивания деловой активности в отдельных сегментах народного хозяйства и экономики в целом. Между тем, нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич предлагает повысить рентную ставку на добычу железной руды с 8% до 50%.

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      Теги: Слуга народа Налоги Игорь Коломойский Металлургия Налоговый кодекс Виктор Медведчук Нестор Шуфрич
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