Действия Порошенко между первым и вторым турами не добавили ему голосов избирателей, – политолог

47-процентный разрыв между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, зафиксированный социологами в середине апреля, демонстрирует, что все действия действующего президента между первым и вторым турами выборов были неэффективными с точки зрения расширения его электората.

Такое мнение выразил политолог Петр Олещук, комментируя результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

"Задача расширения электората не выполнялось. Новые избиратели ему просто не поверили", – сказал Петр Олещук.

Кроме того, эксперт считает, что не сработал акцент на теме НАТО и евроинтеграции, потому что в сравнении с проблемами коммунальных тарифов и социальной несправедливости евроатлантическая интеграция звучала как абстракция.

То же самое, по его мнению, касается и дебатов. Политолог подчеркивает, что сам характер кампании значительно снизил уровень политической дискуссии.

Когда президент называл своего оппонента марионеткой, он сам исключал возможность проведения полноценных дебатов. В этой ситуации о настоящих дебатах как об обмене идеями и концепциями говорить сложно,

– отметил эксперт.

Петр Олещук считает, что грязная кампания штаба Порошенко повлияла на явку – она, по данным социологов, может быть немного ниже, чем ожидалось в первом туре. Кроме того, есть проблемы с формированием избирательных комиссий со стороны штаба действующего президента, что также может повлиять на количество тех, кто проголосовал.

"Чем меньше членов комиссии, тем сложнее организовать процесс, тем больше очереди. Очевидно, это работа на снижение явки. Но я не думаю, что это сильно изменит результат. Разрыв очень серьезный, преодолеть его какими-то технологическими методами очень трудно", – рассказал он.

При этом политолог напомнил, что сейчас оппоненты Владимира Зеленского много говорят о ликвидации поста президента или уменьшении полномочий главы государства, но опросы показывают, что эта идея не имеет поддержки в обществе.

"Большинство граждан выступает против идеи ликвидации должности президента или уменьшения его полномочий. Поэтому идти с такими идеями на парламентские выборы будет очень опасно, так как они будут вызывать у избирателей недоверие", – подытожил он.