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      Действия России в Черном море – проблемоа для всего международного сообщества, – Загороднюк

      18 Читати новину українською
      Андрей Загороднюк
      Андрей Загороднюк / Ілюстративне фото

      Министр обороны Украины Андрей Загороднюк во время встречи с делегацией Североатлантического совета НАТО подчеркнул, что для Украины важно поддерживать высокий уровень сотрудничества с Альянсом. Это нужно для безопасности во всем регионе в частности.

      Министр обороны рассказал на встрече о ситуации на востоке Украины, и сосредоточил внимание на вопросе незаконной оккупации РФ Крымского полуострова, сообщает "Правительственный портал".

      Интересно: Агрессия России в Черном море: Столтенберг рассказал, как НАТО помогает Украине

      Мы делаем все возможное, чтобы привлечь внимание к этому вопросу, ведь это первое подобное нарушение безопасности в регионе после Второй мировой войны,
      – подчеркнул министр.

      Загороднюк отметил также, что к моменту оккупации Крыма Россией Черноморский регион был зоной стабильности. Сейчас же в регионе наблюдается значительное нарушение международного морского права в Черном море и значительную его милитаризации. Все это вызывает ряд проблем коммерческом судоходству и доступа к определенным зонам.

      Министр отметил необходимость привлечения внимания международного сообщества к таким случаям.

      Прежде всего, мы будем действовать на всех возможных политических уровнях и международных институтах. Мы хотели бы быть неотъемлемым членом группы НАТО в Черном море, также должен стать шагом к решению этой проблемы,
      – сказал Загороднюк.

      Он отметил, что действия России в Черном море является проблемой не только Украины и стран Черноморского региона, но и носят международный характер, ведь милитаризация и эскалация в международных водах носит глобальный, небезпековий влияние. Поэтому этот вопрос должен приниматься во внимание и имплементироваться в политику заинтересованных стран.

      Какие провокации устраивает Россия Украине в морях?Перед началом международных учений Sea Breeze 2019 Россия выдала международное предписание (0698/2019), которым перекрыла район на 8000 квадратных километров в Черном море. Именно в этом районе должна быть расположена одна из локаций международных учений с участием кораблей Украины, Болгарии, Румынии, Грузии, Великобритании и США.

      Кроме того, Россия блокирует в Азовском море иностранные суда, направляющиеся в украинские порты. Время задержки кораблей может достигать более недели. К тому же, под Крымским мостом не могут пройти судна, высота которых составляет 33 метра и более. Поэтому украинская экономика терпит большие убытки.

      blog_ava
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      Автор: Михаил Года
      Теги: Аннексия Крыма Новости Одессы НАТО Андрей Загороднюк Новости Украины Новости политики Новости России Чорное море
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