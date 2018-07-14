Действительно ли чеснок полезен для мужчин
В народной медицине существует мнение, что чеснок повышает уровень мужского полового гормона тестостерона и соответственно – потенцию и сексуальное желание. Но действительно ли чеснок полезен для мужчин?
Японские ученые в начале 2000-х годов изучали влияние употребления чеснока на уровень тестостерона у крыс, передает Мenslife.
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Выяснилось, что сушеный чеснок повышал уровень тестостерона как у самцов, так и у самок. И если для мужчин это хорошая новость, для женщин – наоборот.
Это приводит к бесплодию, нарушению менструального цикла, росту волос "за мужским типом" и прочему.
В 2003-2011 годах ученые провели еще одно исследование – влияние от потребления свежего чеснока на мужской организм.
Здесь ученые обнаружили немало негатива, потребление свежего чеснока снижает уровень тестостерона в тканях яичек и плазме крови, увеличивает количество пустых семенных канальцев и снижает массу предстательной железы.
Оказалось, что измельченный свежий чеснок и сухой чесночный порошок содержат разные биологически активные вещества.
В сыром чесноке есть аллиин и фермент аллиназа. Во время потребления при их взаимодействии образуется вещество аллицин, которое убивает не только бактерии, но и клетки тестикул, снижая уровень тестостерона.
А в составе сухого чеснока входит диаллилдисульфид, который тормозит окислительное повреждение тканей предстательной железы и этим способствует повышению уровня тестостерона у самцов.
Поэтому, по словам специалистов, если увеличивать уровень тестостерона этим продуктом – лучше употреблять сухой чеснок. Но не забывайте за запах, который может испортить вам секс.
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