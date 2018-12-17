18:55
17 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПЕТР ПОРОШЕНКО ИТОГИ 2018 ГОДА ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Скотчетерапия в России. Суворость Челябинска
      Вєсті Кремля
      19:05, 15 декабря
      Вести. UA. Жир: Исполнение желаний Насирова. Пришелец радикал
      Вєсті.UA
      18:18, 15 декабря
      Как иностранцы безнаказанно грабят украинскую землю и зарабатывают на этом миллионы
      ЦРУ
      09:00, 14 декабря
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Запрещенное кино
      Згадати все
      14:28, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Психология
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПЕТР ПОРОШЕНКО ИТОГИ 2018 ГОДА ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"

      Действительно ли головоломки могут сохранить умственные способности

      77 Читати новину українською
      Действительно ли головоломки полезны
      Действительно ли головоломки полезны / sixtyandme.com

      Существует мнение, что люди могут предотвратить возрастную умственную деградацию, если будут тренировать мозг путем решения головоломок и подобных игр.

      Ученые из Университета Абердина провели анализ данных почти 500 участников, пишет The BMJ.

      Читайте также: 7 признаков того, что вы слишком переживаете за собственное здоровье

      Все они прошли тесты, которые оценивали скорость запоминания и работы мозга, когда им было 64 года. Кроме того, участники прошли тестирование по замене цифровых символов, слуховые и словесные тесты и оценки, измеряющие интерес участников к чтению, решению головоломок и их критическое мышление.

      Чи насправді головоломки корисні
      Действительно ли головоломки полезны

      Исследователи обнаружили, что решение головоломок не влияет на уровень умственного снижения, которое связано с возрастом. Однако регулярные подобные действия, видимо, улучшали когнитивные навыки человека на протяжении всей его жизни.

      Кроме того, у людей, которые любили интеллектуальные игры, такие как разгадывание кроссвордов, решение головоломок или судоку, наблюдались лучшие умственные способности в пожилом возрасте.

      По словам ученых, результаты исследования показывают, что, хотя кроссворды не способны полностью остановить возрастное снижение когнитивных способностей, решение головоломок может поддерживать мозг в лучшей форме на более раннем этапе жизни, так что умственный спад будет не таким заметным. Другими словами, мы создаем себе фору.

      Вывод ученых: интеллектуальные игры поддерживают мозг в лучшей форме.

      Інтелектуальні ігри підтримують мозок в кращій формі
      Интеллектуальные игры поддерживают мозг в лучшей форме

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Психология Лечение исследования
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря , 15:08
      Как подготовить ребенка к 1 сентября: спецпроект
       31 августа 2015 , 13:33
      Как в Кировограде встречали демобилизованных бойцов
       17 марта 2015 , 20:35
      Динамо – Славия: онлайн-видеотрансляция матча Лиги чемпионов
       14 августа , 19:23
      Лига Европы: Спартак перестрелял Рейнджерс, Лацио и Айнтрахт вышли из группы, Генк Малиновского вырвал ничью
       8 ноября , 21:59
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук