Действительно ли головоломки могут сохранить умственные способности

Существует мнение, что люди могут предотвратить возрастную умственную деградацию, если будут тренировать мозг путем решения головоломок и подобных игр.

Ученые из Университета Абердина провели анализ данных почти 500 участников, пишет The BMJ.

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Все они прошли тесты, которые оценивали скорость запоминания и работы мозга, когда им было 64 года. Кроме того, участники прошли тестирование по замене цифровых символов, слуховые и словесные тесты и оценки, измеряющие интерес участников к чтению, решению головоломок и их критическое мышление.



Действительно ли головоломки полезны

Исследователи обнаружили, что решение головоломок не влияет на уровень умственного снижения, которое связано с возрастом. Однако регулярные подобные действия, видимо, улучшали когнитивные навыки человека на протяжении всей его жизни.

Кроме того, у людей, которые любили интеллектуальные игры, такие как разгадывание кроссвордов, решение головоломок или судоку, наблюдались лучшие умственные способности в пожилом возрасте.

По словам ученых, результаты исследования показывают, что, хотя кроссворды не способны полностью остановить возрастное снижение когнитивных способностей, решение головоломок может поддерживать мозг в лучшей форме на более раннем этапе жизни, так что умственный спад будет не таким заметным. Другими словами, мы создаем себе фору.

Вывод ученых: интеллектуальные игры поддерживают мозг в лучшей форме.



Интеллектуальные игры поддерживают мозг в лучшей форме

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