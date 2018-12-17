Действительно ли головоломки могут сохранить умственные способности
Существует мнение, что люди могут предотвратить возрастную умственную деградацию, если будут тренировать мозг путем решения головоломок и подобных игр.
Ученые из Университета Абердина провели анализ данных почти 500 участников, пишет The BMJ.
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Все они прошли тесты, которые оценивали скорость запоминания и работы мозга, когда им было 64 года. Кроме того, участники прошли тестирование по замене цифровых символов, слуховые и словесные тесты и оценки, измеряющие интерес участников к чтению, решению головоломок и их критическое мышление.
Действительно ли головоломки полезны
Исследователи обнаружили, что решение головоломок не влияет на уровень умственного снижения, которое связано с возрастом. Однако регулярные подобные действия, видимо, улучшали когнитивные навыки человека на протяжении всей его жизни.
Кроме того, у людей, которые любили интеллектуальные игры, такие как разгадывание кроссвордов, решение головоломок или судоку, наблюдались лучшие умственные способности в пожилом возрасте.
По словам ученых, результаты исследования показывают, что, хотя кроссворды не способны полностью остановить возрастное снижение когнитивных способностей, решение головоломок может поддерживать мозг в лучшей форме на более раннем этапе жизни, так что умственный спад будет не таким заметным. Другими словами, мы создаем себе фору.
Вывод ученых: интеллектуальные игры поддерживают мозг в лучшей форме.
Интеллектуальные игры поддерживают мозг в лучшей форме
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