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"Действительно ли это Леди Гага": реакция соцсетей на кардинальное изменение имиджа певицы

163 Читати новину українською
Леди Гага
Леди Гага / Фото из открытых источников

Известная американская певица Леди Гага снялась в новой мелодраме "Звезда родилась" с Брэдли Купером. Женщина играет главную роль в фильме. Для этого она выходит на экраны в образе не привычной для всех блондинки, а с темным длинными волосами.

Фото Леди Гага публикует на своей странице в Instagram.

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Киностудия Warner Bros опубликовала первый официальный трейлер мелодрамы "Звезда родилась", снятой по мюзиклу 1937 года. В прокат фильм выйдет 4 октября 2018.

Фото Леди Гаги в образе шатенки вызвало яркую реакцию пользователей социальных сетей: "Ты никогда не выглядела красивее, чем сейчас", "Ты выглядишь настоящей", "Никогда не знал, что ты такая красивая", "Это действительно Леди Гага?" и другие.

 

#AStarIsBorn

Допис, поширений Lady Gaga (@ladygaga)

Официальный трейлер фильма "Звезда родилась" с Леди Гагой: видео

 

Теги: LifeStyle Красота Леди Гага
Источник: 24 Канал
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