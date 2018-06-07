"Действительно ли это Леди Гага": реакция соцсетей на кардинальное изменение имиджа певицы

Известная американская певица Леди Гага снялась в новой мелодраме "Звезда родилась" с Брэдли Купером. Женщина играет главную роль в фильме. Для этого она выходит на экраны в образе не привычной для всех блондинки, а с темным длинными волосами.

Фото Леди Гага публикует на своей странице в Instagram. Читайте также: Леди Гагу обвинили в копировании образа Ким Кардашян: фото Киностудия Warner Bros опубликовала первый официальный трейлер мелодрамы "Звезда родилась", снятой по мюзиклу 1937 года. В прокат фильм выйдет 4 октября 2018.



Фото Леди Гаги в образе шатенки вызвало яркую реакцию пользователей социальных сетей: "Ты никогда не выглядела красивее, чем сейчас", "Ты выглядишь настоящей", "Никогда не знал, что ты такая красивая", "Это действительно Леди Гага?" и другие. #AStarIsBorn Допис, поширений Lady Gaga (@ladygaga) 6 Чер 2018 р. о 9:16 PDT Официальный трейлер фильма "Звезда родилась" с Леди Гагой: видео