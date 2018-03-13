21:24
13 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
0°C
3°C 0°C
  • среда
    3°C 0°C
  • четверг
    4°C -4°C
  • пятница
    2°C -5°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ РЕКС ТИЛЛЕРСОН ВЛАДИМИР РУБАН
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Уголовные принципы России. Вездесущий Путин
Вєсті Кремля
22:29, 12 марта
Вести.UA. Ракетные развлечения Порошенко. Украинская покорительница Европы
Вєсті.UA
20:50, 12 марта
Чужая на своей земле: как участок пенсионерки неожиданно стала собственностью семьи чиновницы
ЦРУ
21:58, 6 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Все. Остров любви: украинский эротический сериал
Згадати все
19:45, 12 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ РЕКС ТИЛЛЕРСОН ВЛАДИМИР РУБАН

Действительно ли Камерон Диас уходит из кино: появились новые детали

210 Читати новину українською
Камерон Диас не уходит из кино
Камерон Диас не уходит из кино / Huffington Post

12 марта СМИ облетело сообщение о том, что актриса Камерон Диас уходит из кино. Об этом заявила ее близкая подруга Сельма Блэр, с которой они вместе снимались в фильме "Красотка".

Сельма сказала, что Камерон не собирается больше сниматься в кино, поскольку хочет посвятить себя семье. Как известно, Камерон замужем за Бенджи Мэдденом, гитаристом и бэк-вокалистом группы Good Charlotte. Также в СМИ появились слухи о беременности актрисы.

Однако на следующий день, 13 марта, Блэр опровергла свои слова.

"Последние новости. Народ, я просто пошутила во время интервью. Камерон Диас ниоткуда не уходит. И еще новости: я ухожу с должности пресс-секретаря Камерон", – написала Сельма в Twitter.

Стоит добавить, что Камерон Диаз действительно долго не снималась в кино. Последним фильмом с ее участием стала музыкальная комедия "Энни" 2014 года.

Смотрите трейлер фильма "Энни":

Теги: LifeStyle Кино
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Насколько
сегодня, 20:02 Насколько " ценен" украинский паспорт: инфографика
233
Наличный курс валют 13 марта: доллар и евро еще больше упали
сегодня, 20:24 Наличный курс валют 13 марта: доллар и евро еще больше упали
273
Весенний авитаминоз: как его определить и как лечить
сегодня, 19:01 Весенний авитаминоз: как его определить и как лечить
Яніна Ткачук 237
Газотранспортная система Украины – продать нельзя оставить
сегодня, 17:00 Газотранспортная система Украины – продать нельзя оставить
Сергій Биков 1178
Рома – Шахтер: анонс матча 1/8 Лиги чемпионов
сегодня, 17:02 Рома – Шахтер: анонс матча 1/8 Лиги чемпионов
Ігор Саджениця 1029
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук