Действительно ли Камерон Диас уходит из кино: появились новые детали

12 марта СМИ облетело сообщение о том, что актриса Камерон Диас уходит из кино. Об этом заявила ее близкая подруга Сельма Блэр, с которой они вместе снимались в фильме "Красотка".

Сельма сказала, что Камерон не собирается больше сниматься в кино, поскольку хочет посвятить себя семье. Как известно, Камерон замужем за Бенджи Мэдденом, гитаристом и бэк-вокалистом группы Good Charlotte. Также в СМИ появились слухи о беременности актрисы.

Однако на следующий день, 13 марта, Блэр опровергла свои слова.

"Последние новости. Народ, я просто пошутила во время интервью. Камерон Диас ниоткуда не уходит. И еще новости: я ухожу с должности пресс-секретаря Камерон", – написала Сельма в Twitter.

️‍ BREAKING NEWS . Guys please, I was making a joke in an interview. CAMERON DIAZ is NOT retiring from ANYTHING. And for more breaking news: I am NOW retiring from being Cameron Diaz’s spokesperson. — Selma Blair (@SelmaBlair) 12 березня 2018 р.

Стоит добавить, что Камерон Диаз действительно долго не снималась в кино. Последним фильмом с ее участием стала музыкальная комедия "Энни" 2014 года.

Смотрите трейлер фильма "Энни":