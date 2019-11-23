Действительно ли Львовский городской совет нарушил закон, продав землю для индустриального парка

В подозрении, котором САП объявила городскому председателю Львова Андрею Садовому, указано, что город продал землю инвестиционной компании "CTP" для строительства индустриального парка за 54 миллиона гривен – якобы заниженной цене. На самом деле оценку стоимости земли проводили не горсовет, а независимые оценщики.

О чем говорится в подозрении САП

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Прокуратура утверждает, что в ходе расследования установлено и подтверждено выводами экспертов и специалистов, что более 23,49 гектара земель были проданы по договору купли-продажи должностными лицами Львовского городского совета в нарушение требований действующего законодательства без аукциона по заниженной стоимости, как земли промышленности.

Разъяснение от Садового

Мэр Львова объяснил, что ООО "Ситипарк Львов" (филиал компания "СТР") перед покупкой участка получило его в аренду. Позже компания воспользовалась правом, предусмотренным статьей 128 ЗКУ, которая позволяет обратиться юридическим лицам, заинтересованным в приобретении земельных участков в собственность, подав заявление (ходатайство) в соответствующий орган исполнительной власти или сельский, поселковый, городской совет или государственного органа приватизации.

Кто оценивал землю

По стоимости земли, то экспертной оценке земельного участка в промышленной зоне "Рясне-2" осуществило частное предприятие "Центр развития", которое действует на основании Лицензии Государственного комитета Украины по земельным ресурсам. Ведь Львовский городской совет, согласно законодательству, не осуществляет оценку стоимости земли и не вмешивается в работу независимых оценщиков.



Отчет об экспертной оценке земельного участка в промзоне "Рясне-2"

