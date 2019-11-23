12:07
23 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ГОЛОДОМОР ОРАНЖЕВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Космическое богатство Рогозина. Россияне ловят иностранных агентов
      Вєсті Кремля
      23:02, 22 ноября
      Вести.UA: Домик для Деда Мороза за 6 миллионов. Обучение "слуг народа"
      Вєсті.UA
      20:39, 22 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ГОЛОДОМОР ОРАНЖЕВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА

      Действительно ли Львовский городской совет нарушил закон, продав землю для индустриального парка

      34 Читати новину українською
      Мэр Львова Андрей Садовый / 24 канал

      В подозрении, котором САП объявила городскому председателю Львова Андрею Садовому, указано, что город продал землю инвестиционной компании "CTP" для строительства индустриального парка за 54 миллиона гривен – якобы заниженной цене. На самом деле оценку стоимости земли проводили не горсовет, а независимые оценщики.

      О чем говорится в подозрении САП

      Читайте также: Привет от Холодницкого: Садовый отреагировал на вручение подозрения

      Прокуратура утверждает, что в ходе расследования установлено и подтверждено выводами экспертов и специалистов, что более 23,49 гектара земель были проданы по договору купли-продажи должностными лицами Львовского городского совета в нарушение требований действующего законодательства без аукциона по заниженной стоимости, как земли промышленности.

      Разъяснение от Садового

      Мэр Львова объяснил, что ООО "Ситипарк Львов" (филиал компания "СТР") перед покупкой участка получило его в аренду. Позже компания воспользовалась правом, предусмотренным статьей 128 ЗКУ, которая позволяет обратиться юридическим лицам, заинтересованным в приобретении земельных участков в собственность, подав заявление (ходатайство) в соответствующий орган исполнительной власти или сельский, поселковый, городской совет или государственного органа приватизации.

      Кто оценивал землю

      По стоимости земли, то экспертной оценке земельного участка в промышленной зоне "Рясне-2" осуществило частное предприятие "Центр развития", которое действует на основании Лицензии Государственного комитета Украины по земельным ресурсам. Ведь Львовский городской совет, согласно законодательству, не осуществляет оценку стоимости земли и не вмешивается в работу независимых оценщиков.

      оцінка земельної ділянки
      Отчет об экспертной оценке земельного участка в промзоне "Рясне-2"
       

      Закулисье "Северного потока-2": немецкие СМИ рассказали о заговоре против санкций США
      сегодня
      715
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Львова Андрей Садовой
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      "Крипто-королева" из Болгарии, или Как мошенница обманула людей на 4 млрд долларов
      сегодня , 12:00 "Крипто-королева" из Болгарии, или Как мошенница обманула людей на 4 млрд долларов
      Борис Немировський 9
      История Голодомора: почему уничтожали украинцев
      сегодня , 10:02 История Голодомора: почему уничтожали украинцев
      Олена Кандяк 2263
      Главные новости 22 ноября: "Приватбанк" не вернут Коломойскому, спасение моряков в Одессе
      сегодня , 09:08 Главные новости 22 ноября: "Приватбанк" не вернут Коломойскому, спасение моряков в Одессе
      Наталія Пристанська 542
      Украина до сих пор не получила 35 млн долл. помощи США: объясняем, почему
      сегодня , 08:57 Украина до сих пор не получила 35 млн долл. помощи США: объясняем, почему
      Світлана Попова 191
      Дела Майдана и Иловайска: кто должен довести их до конца
      сегодня , 08:40 Дела Майдана и Иловайска: кто должен довести их до конца
      Юрій Бутусов 363
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук