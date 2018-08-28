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Действительно ли нужно пить 8 стаканов воды ежедневно: объяснения Супрун

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Нужно ли пить 8 стаканов воды ежедневно
Нужно ли пить 8 стаканов воды ежедневно / healthline.com

Существует утверждение о том, что человеку необходимо ежедневно пить 8 стаканов чистой воды. Это помогает избавиться от морщин и улучшить работу здоровых почек.

Однако исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун развенчивает этот миф.

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Неизвестно, откуда пошло утверждение про 8 стаканов воды в день, однако стоит отметить, что большая часть этого количества воды содержится в уже готовых продуктах. То есть, когда человек употребляет фрукты или овощи, он уже пополняет свой водный баланс.

Пити 8 склянок води на день – міф

Пить 8 стаканов воды в день – миф

А то, что организму не будет хватать воды, он сообщит ощущениями жажды.

Супрун отметила, что нет единой нормы потребления воды. Это зависит от многих факторов – еды, погоды, одежды, работы кишечника, лактации и прочее. Поэтому Супрун советует пить воду тогда, когда вы чувствуете жажду.

Чаще нужно пить во время занятий спортом или в жару. Хуже различают сигналы об ощущении жажды дети и пожилые люди, поэтому им нужно напоминать пить воду. К тому же, детям нужно употреблять больше жидкости из-за того, что они больше двигаются.

via GIPHY

Врач может посоветовать больше пить, если этого требует лечение, к примеру, при инфекции мочевыводящих путей или диарее.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровая жизнь Ульяна Супрун Здоровье
Источник: 24 Канал
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