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      Действительно ли перевод часов экономит электроэнергию

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      Уже этой ночью украинцы смогут поспать подольше. Ведь часы переводят на час назад. Традиционно в последнее воскресенье октября Украина переходит на зимнее время. Целесообразно ли каждые полгода переводить стрелки часов – расскажем далее.

      Почему переводят часы

      Переводя стрелки вперед при темном времени, утром мы получаем дополнительный час естественного света. Теоретически, так можно экономить электричество как в быту, так и на работе. Однако эксперты уверяют, что это – уже давно миф.

      Читайте также: Перевод часов на зимнее время 2019: когда переводят время в Украине

      Глава Ассоциации владельцев малого и среднего бизнеса Руслан Соболь рассказал, что перевод часов придумали еще в середине 19 века в Лондоне.

      Это было сделано для экономии электроэнергии, которой в то время было мало. Мы давно уже используем электроэнергию 24 на 7. А учитывая тренд на электромобили, мы будем употреблять ее 27 часов в сутки,
      – добавил Соболь.

      Поэтому, как мы видим, экономию такие игры со временем не приносят, а вот стресс для организма – еще и как. В конце концов, если молодежь может адаптироваться к новому времени за день или два, то люди старшего возраста привыкают неделями.


      Люди старшего возраста привыкают к новому времени неделями

      Поэтому психологи советуют готовиться заблаговременно, приучить себя ложиться спать в 10 часов вечера и просыпаться в 6-7 утра. Тогда организм будет наиболее продуктивным.

      Незначительный стресс для организма будет, возможно, раздражительность, или же чуть большая усталость,
      – пояснила психолог Наталья Ремесник.

      Какие еще страны переходят на зимнее и летнее время

      Сейчас смена времени на зимнее и летнее происходит в 110 странах мира. Однако страны Евросоюза уже планируют отказаться от такой практики – в марте 2021 года часовые стрелки в последний раз переведут на 60 минут вперед и установят летнее время. Его, к слову, оставили и в Беларуси еще 8 лет назад.

      Есть ли альтернатива переводу часов

      Эксперты говорят, чтобы экономить электричество в Украине – нужно модернизировать предприятия, а не переводить стрелки часов.

      Сбалансировать энергетическую систему в Украине призваны зеленые тарифы, ветрогенераторы, гидроэлектростанции, атомные станции и т. п,
      – подчеркнул Соболь.

      В 2011 году Украина пыталась отменить перевод часов, оставив летнее время. Однако жители Западной Украины начали возмущаться. Ведь там зимой светает позже. Например, в Ужгороде, если оставить летнее время, солнце встанет аж в девять утра. Поэтому их устраивает зимнее время. А вопрос отмены перевода часов в Украине пока на паузе.

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      Автор: Виктория Кутьина
      Теги: Новости Украины Стресс Ужгород Тарифы
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