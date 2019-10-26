Действительно ли перевод часов экономит электроэнергию

Уже этой ночью украинцы смогут поспать подольше. Ведь часы переводят на час назад. Традиционно в последнее воскресенье октября Украина переходит на зимнее время. Целесообразно ли каждые полгода переводить стрелки часов – расскажем далее.

Почему переводят часы

Переводя стрелки вперед при темном времени, утром мы получаем дополнительный час естественного света. Теоретически, так можно экономить электричество как в быту, так и на работе. Однако эксперты уверяют, что это – уже давно миф.

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Глава Ассоциации владельцев малого и среднего бизнеса Руслан Соболь рассказал, что перевод часов придумали еще в середине 19 века в Лондоне.

Это было сделано для экономии электроэнергии, которой в то время было мало. Мы давно уже используем электроэнергию 24 на 7. А учитывая тренд на электромобили, мы будем употреблять ее 27 часов в сутки,

– добавил Соболь.

Поэтому, как мы видим, экономию такие игры со временем не приносят, а вот стресс для организма – еще и как. В конце концов, если молодежь может адаптироваться к новому времени за день или два, то люди старшего возраста привыкают неделями.



Люди старшего возраста привыкают к новому времени неделями

Поэтому психологи советуют готовиться заблаговременно, приучить себя ложиться спать в 10 часов вечера и просыпаться в 6-7 утра. Тогда организм будет наиболее продуктивным.

Незначительный стресс для организма будет, возможно, раздражительность, или же чуть большая усталость,

– пояснила психолог Наталья Ремесник.

Какие еще страны переходят на зимнее и летнее время

Сейчас смена времени на зимнее и летнее происходит в 110 странах мира. Однако страны Евросоюза уже планируют отказаться от такой практики – в марте 2021 года часовые стрелки в последний раз переведут на 60 минут вперед и установят летнее время. Его, к слову, оставили и в Беларуси еще 8 лет назад.

Есть ли альтернатива переводу часов

Эксперты говорят, чтобы экономить электричество в Украине – нужно модернизировать предприятия, а не переводить стрелки часов.

Сбалансировать энергетическую систему в Украине призваны зеленые тарифы, ветрогенераторы, гидроэлектростанции, атомные станции и т. п,

– подчеркнул Соболь.

В 2011 году Украина пыталась отменить перевод часов, оставив летнее время. Однако жители Западной Украины начали возмущаться. Ведь там зимой светает позже. Например, в Ужгороде, если оставить летнее время, солнце встанет аж в девять утра. Поэтому их устраивает зимнее время. А вопрос отмены перевода часов в Украине пока на паузе.