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ДЖОН МАККЕЙН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27

Действительно ли полезно пить фильтрованную воду

368 Читати новину українською
Фильтр для воды: полезен ли
Фильтр для воды: полезен ли / sinkydrinky.com

Бытовой фильтр для очистки воды можно встретить почти в каждом доме. Он является экономным вариантом того, как очистить обычную водопроводную воду. но не всегда такие меры оправданны.

Фильтры могут быть встроены в водопровод, а могут быть мобильными, пишет "Страна Здоровья".

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Эксперты убеждают, что современные фильтры не только очищают воду от опасных примесей, но и уничтожают абсолютно все бактерии, включая полезные. Они делают воду дистиллированной.

Фільтр для води
Фильтр для воды "убивает" полезные микроэлементы

Такая вода не только не приносит пользы для организма, но и вредит здоровью. Дефицит минералов приводит к нарушению процесса обмена веществ, заболеваниям костей и сердечно-сосудистой системы.

В современных фильтрах есть система искусственной минерализации воды. Эти соли вредны тем, что не усваиваются организмом.

Эксперты советуют выбирать тот фильтр, который очищает воду от определенных элементов – сульфатов, железа и других составляющих. Выбирайте тот фильтр, который уберет загрязнения, найденные в вашей воде.

Фільтр для води
Фильтр для воды

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь Сердечно-сосудистые заболевания
Источник: 24 Канал
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