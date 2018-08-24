Действительно ли полезно пить фильтрованную воду

Бытовой фильтр для очистки воды можно встретить почти в каждом доме. Он является экономным вариантом того, как очистить обычную водопроводную воду. но не всегда такие меры оправданны.

Фильтры могут быть встроены в водопровод, а могут быть мобильными, пишет "Страна Здоровья".

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Эксперты убеждают, что современные фильтры не только очищают воду от опасных примесей, но и уничтожают абсолютно все бактерии, включая полезные. Они делают воду дистиллированной.



Фильтр для воды "убивает" полезные микроэлементы

Такая вода не только не приносит пользы для организма, но и вредит здоровью. Дефицит минералов приводит к нарушению процесса обмена веществ, заболеваниям костей и сердечно-сосудистой системы.

В современных фильтрах есть система искусственной минерализации воды. Эти соли вредны тем, что не усваиваются организмом.

Эксперты советуют выбирать тот фильтр, который очищает воду от определенных элементов – сульфатов, железа и других составляющих. Выбирайте тот фильтр, который уберет загрязнения, найденные в вашей воде.



Фильтр для воды