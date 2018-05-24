Действительно ли Порошенко платил за встречу с Трампом: что говорят в Раде

Депутаты Верховной рады Украины, в том числе и представители президентского "Блока Петра Порошенко", прокомментировали скандал, который возник вокруг расследования журналистов BBC, что якобы украинский гарант заплатил за организацию встречи с главой США Дональдом Трампом.

Так, народный депутат от фракции "Батькивщина" Сергей Соболев отреагировал на расследование британского медиа ВВС относительно уплаты Администрацией президента Украины Петра Порошенко личному адвокату Дональда Трампа Майклу Коэну 400 тысяч долларов за первую встречу довольно неожиданно.

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"Я думаю, теперь прибавится работы у Илона Маска. Вы знаете, Илон Маск запускает очень специфический сайт, который будет анализировать абсолютно все самые известные вещи. Я думаю такой факт без сомнения попадет в его отчеты, где он будет проводить свои собственные расследования, соответствует ли это или не соответствует действительности", – отметил политик в кулуарах парламента.

В самой же президентской фракции новость назвали фейком. Там также не упустили возможности вспомнить другое расследование программы "Схемы", которая касается именно лоббизма лидера "Батькивщины" в США.

Я не вижу смысла комментировать фейки. Это стопроцентный фейк. В США каждый человек, который получает деньги за лоббирование чьих-то интересов, должен это зарегистрировать в Министерстве юстиции, как агент иностранного государства. Так, например, сделала компания, которая получила от Юлии Тимошенко, или, как она говорит, от ее друзей каких-то 390 тысяч долларов за лоббирование ее интересов в Соединенных Штатах. Компания пошла в Минюст, зарегистрировала, и мы все это увидели. То же самое сделал бы любой, если бы он получил деньги за лоббирование интересов Петра Порошенко, его встречи с Трампом,

– отметил заместитель главы парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко.

Назвала новость фейком и первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, о чем сразу же написала на своей странице в Facebook.

"Фейк о первой встрече президентов Украины и США просто возмутил. В июне 2017 года состоялась продуктивная и полноценная встреча, во время которой стороны обсудили ряд вопросов, в том числе вопросы экономики, двусторонних взаимоотношений, Донбасса, безопасности, заложников ( хоть эта тема подробно обсуждалась на встрече с вице-президентом Пенсом). И первая телефонная беседа президентов , которая состоялась сразу после инаугурации Трампа, и первая встреча прошлого июня, и следующие встречи организовывались исключительно через дипломатические пути и контакты, благодаря большой работе нашего посольства в США, настойчивости нашего министра иностранных дел Павела Климкина и внешнеполитического советника президента Константина Елисеева", – отметила парламентарка на своей странице в Facebook.

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По ее словам, визит президента Порошенко в Вашингтон был очень удачным, а одним из его результатов как раз и стало предоставление "Джавелинов" Украине .

"Возможно, достаточно запускать грязные фейки и унижать двусторонние отношения Украины и США, наш диалог на самом высоком уровне? И очень хочется настоящих стандартов в медиа", – добавила Геращенко.

Бывшие депутаты президентской фракции в свою очередь с такой реакции коллег откровенно смеются. Как подчеркивают они, "нашли кого в фейках обвинять – медиа, к стандартам которого стремятся все другие СМИ".

"Для чего нужны СМИ? Для того, чтобы подать информацию и раздуть скандал. Для чего нужны политики? Для того, чтобы отреагировать на эту информацию и расследовать скандал. ВВС сделали свое дело. Они сказали, "у нас есть такая информация". Согласно их внутренних стандартов, они подают информацию, которая является проверенной каким-то образом. И имеет вероятность быть точной. Кричать, что это фейк? Но вопрос заключается в том, что в нормальных странах такие случаи уже должні быть давно расследованны. Их должно быть расследовано, начиная с "панамских бумаг", "райских бумаг", и других случаев, которые касаются Президента. Их больше чем 12. Что мы имеем? Мы имеем игру в молчанку и страуса. Только страус подставляет другое место, в которое можно потом очень сильно бить. Так и здесь будет", – прокомментировал скандал внефракционный депутат Виктор Чумак.

Зато внефракционный народный избранник Дмитрий Добродомов считает, что ВВС, как и ряд других иностранных СМИ, всегда были эталоном журналистских стандартов.

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"Так и в мире априори принято. Очередной скандал связан с президентом доказывает, что процессы эти все негативные происходят. Вас, журналистов, призываю проверить это громкое заявление", – добавил политик.

К слову, и Дмитрий Добродомов, и Ирина Геращенко являются бывшими журналистами – оба работали на руководящих должностях украинских телеканалов, но представление о фейках имеют совершенно разное.

Напомним, накануне журналисты BBC опубликовали материал, в котором, в частности, говорилось о том, что за организацию первой встречи с Дональдом Трампом Петр Порошенко якобы заплатил минимум 400 тысяч долларов.