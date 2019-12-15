Действительно ли сало – украинский продукт: мифы, которые удивят

Сало может быть сырое и копченое, запеченное и вареное, толстое или тонкое, даже в шоколаде или вообще вегетарианское. Однако, действительно ли на самом деле его можно считать украинским национальным продуктом и какая от него польза – читайте дальше.

Почему же сало стало стратегическим продуктом для украинцев

На самом деле, основным видом мяса свинина никогда не была. Украинцы любили говядину, овечье мясо, гусочку или курочку к столу.

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В XVII веке, когда и в Российской империи начали широко использовать артиллерию, украинцы уже умели выращивать свиней различными способами. И ничего лучшего для смазки такого оружия не изобрели, как сало и смалец. С тех пор украинцев и заставляли выращивать все больше и больше свиней. Но, к сожалению, совсем не для дальнейшего приготовления уникальных видов сала или других кулинарных мясных шедевров.

Мы должны гордиться и немного больше знать о том, что украинцы действительно умели выращивать свиней, а также хранить и обрабатывать сало. Это очень важно. Например, в XVII веке история сала связана с производством винокурения, то есть с производством водки. Водка выкуривалась из зерна и остатки скармливали свиньям,

– сказала основательница проекта Їzhakultura Елена Брайченко.

В сознании украинцев до сих пор есть много мифов, связанных с употреблением нашего национального продукта.

Миф №1: Украинцы любят сало еще со времен монголо-татарских набегов

"Будто во время татарских нападений татары не забирали свиней. Однако тогдашние авторы в XVII веке оставили свидетельства, что татары, когда сжигали деревню, могли потом согнать всех свиней в какое-то помещение и всех там сжечь. Даже некоторые историки говорят, что если татары не сжигали всех свиней в сарае, то это означает, что был внезапный набег и им надо было быстро отступить", – вспомнил сотрудник Национального музея культуры и быта Вадим Назаренко.

В Украине есть несколько памятников свиньи как "извечной кормилице украинского народа". К примеру, на Полтавщине – аж 6 штук. Среди студентов существует такая легенда – если поцелуешь пятачок, то во время сессии будешь на коне, а не на свинье.



Памятник свинье на Полтавщине

Есть еще ну очень много мифов, связанных с этим животным. И все они используются в нашем языке: грязный как свинья, ест как свинья или толстый как свинья. А такими же пузатыми их на самом деле сделали люди, потому что сальные породы свиней вывели лишь в начале ХХ века.

Cало не было самостоятельным полностью продуктом, оно шло дополнением к каким-то основным блюдам, им заправляли какие-то блюда или на нем жарили, готовили, – пояснил Назеренко.

Миф №2: От сала набирают вес

"Миф то, что от сала набирают вес, ведь сало – это жир. Даже в вечернее время, если мы говорим без употребления хлеба, хлебцев, а просто, например, кусочек сала и овощи, то от такого вы не будете набирать. Сало дает очень хорошее чувство сытости и не повышает уровень инсулина – вы будете сытым и снижать вес", – отметила врач-диетолог Карина Дейнеко.



Сало можно употреблять во время похудения

Миф №3: Украинцы всегда потребляли много сала и свинины

"Если говорить об эпохе доиндустриальной, то все же на столах среднестатистического украинского крестьянина сало было реже, чем, к примеру, пшенная каша или борщ, или капуста, или засоленные или соленые огурцы, а мясные сальные блюда были скорее визитной карточкой праздника", – сказала Брайченко.



Ранее сало было только визитной карточкой застолья

Миф №4: Сало – это сплошной жир, холестерин и ничего больше

"Как источник арахидоновой и леинованой кислот, то сало нам необходимо, но, опять же, сало – это как лекарство, тоесть есть своя дозировка. В сале есть холестерин, но это так называемый полезный холестерин. Опять же, если мы будем много его есть, более 100 – 200 граммов, то мы можем теоретически повысить уровень холестерина", – сказала врач-диетолог.



Сало надо принимать в определенных дозах

Миф №5: В сале нет витаминов

"В сале есть множество жирорастворимых витаминов: А, Д, Е, Ф, К. Эти витамины очень хорошо влияют на качество кожи. Для зрения также витамин А необходим, витамин Е для женской гормональной системы очень хорошо работает, а витамин К и Ф хорошо влияет на свертываемость крови. Поэтому в небольшом количестве, если вы любите сало, оно может быть в вашей жизни", – пояснила Дайнеко.



В сале множество витаминов

Миф №6: Украинцам не стоит гордиться национальным продуктом

"Мне кажется, здесь фольклор сыграл немного с нами злую шутку. Мы несколько легкомысленно относимся к этому продукту, который сегодня, возможно, и является частью визитки нашей кухни, что попали впросак. Неприятность эта заключается в следующем: шутливое отношение к салу, такое несколько пренебрежительное, приводит к тому, что есть сало даже стыдно. Мне кажется, пришло время это изменить", – подчеркнула основательница проекта Їzhakultura.



Есть сало – не стыдно

Миф №7: Сало и алкоголь – братья-неразлейвода

"Не совсем позитивное сочетание сала и алкоголя. Это влияет на поджелудочную железу. Избыток жиров для поджелудочной железы – это не особенно хорошо. Алкоголь также негативно влияет на поджелудочную железу. Опять же, все дело в дозировке", – пояснила врач.



Сало и алкоголь лучше не совмещать

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