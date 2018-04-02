Действительно ли вредно есть хлеб: объяснение эксперта

Кто-то говорит, что хлеб – это вредные пустые углеводы, и если есть хлеб, то можно поправиться. А оказывается, что если знать каким образом и какой хлеб есть, то он даже полезен.

Гастроэнтеролог Анна Юркевич, автор блога о правильном питании и здоровье пищеварительной системы рассказала интересные детали о хлебе, и как его есть, чтобы он не навредил, говорится в издании Lifehacker.

Читайте также: Какие продукты нельзя есть натощак: советы диетологов

Мода на низкоуглеводные диеты

На сегодняшний день нет убедительных научных исследований, доказывающих пользу таких ограничений для относительно здорового человека. Всемирная организация здравоохранения рекомендует, чтобы доля свободных сахаров в нашем рационе составляла менее 5% суммарной энергии, что соответствует примерно 5-6 чайных ложек сахара, то есть под строгий контроль попадает прежде всего сахар.

Что касается удельного веса других углеводов в нашем рационе, то они должны составлять 50-60% от суточной энергетической потребности. Это означает, что хлеб (если не посыпать его сахаром) можно есть.

Мода на безглютеновые диеты

Есть такое относительно редкое заболевание – целиакия, при котором в ответ на употребление глютена (это белок, который встречается в первую очередь в пшенице) развивается воспалительная реакция. В результате реакции разрушаются ворсинки слизистой тонкого кишечника, что, как правило, сопровождается различными неприятными симптомами. Люди, у которых целиакии нет, а таких большинство, прекрасно справляются с глютеном.

Однако существует категория пациентов, у которых нет характерных признаков целиакии, но в ответ на употребление глютена появляются характерные симптомы: диарея, вздутие, боли в животе. Это явление носит название гиперчувствительность к глютену. Она может встречаться, например, у пациентов с синдромом раздраженного кишечника. В такой ситуации необходимо исключить из рациона глютен и понаблюдать за изменением своего самочувствия в течение нескольких недель

Всем остальным можно есть хлеб – это источник углеводов. Конечно же, в умеренном количестве: ваша фигура не пострадает от одного-двух кусочков хлеба в день.

Какой хлеб самый полезный, а какой – вредный

О пользе хлеба можно судить на основе его состава: грубо говоря, чем меньше ингредиентов, тем лучше. Также желательно, чтобы мука, из которого состоит хлеб, был цельнозерновой. Он богаче полезными нутриентами и клетчаткой, которая способствует лучшей работе кишечника.

Когда мы едим хлеб из цельнозерновой муки, то резких скачков инсулина (в отличие от употребления хлеба из пшеничной муки высшего сорта) не наблюдается, а это значит, что так мы дольше чувствуем сытость.

Рецепт приготовления домашнего хлеба

450 грамм цельнозерновой муки (лучше пополам ржаной и пшеничной)

Треть чайной ложки соды;

1 чайная ложка соли;

375-400 грамм кефира.

Стоит добавить, что хлеб лучше есть охлажденным. В этом отношении он больше похож на клетчатку и более полезен.