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Действующим политикам не нужен Антикоррупционный суд, у них есть свой управляемый, – Лещенко

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Сергей Лещенко
Сергей Лещенко / УНИАН

Сергей Лещенко, народный депутат от БПП, прокомментировал отсутствие в Украине Антикоррупционного суда и наличие Печерского.

Об этом он рассказал в прямом эфире 24 каналу.

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По мнению нардепа, никто из действующих руководителей, силовиков и депутатов высокого уровня, которые входят в ближайшее окружение Перзидента, не хочет создавать антикоррупционной суд, ведь он будет расследовать действующих коррупционеров.

Им не нужен этот независимый суд, потому что у них есть свой – управляемый, который они могут использовать просто как свой собственный инструмент по вызову: кого-то посадить, кого отпустить,
– прокомментировал нардеп.

Также Сергей Лещенко сказал, что у него есть множество примеров, подтверждающих отсутствие желания чиновников создавать Антикоррупционный суд.

"Например, Иванющенко подает в суд на меня за то, что я назвал его "сматрящим" за государственными предприятиями. За то, что он проверяется на предмет финансирования титушек. Два эпизода. Печерский суд решил дело в мою пользу. Иванющенко идет на апелляцию – апелляция в его пользу. При том, что никаких новых доказательств он не привел, кроме одного: он принес экспертизу. Оказывается, "сматрящий" – эти слова из тюремного жаргона. А поскольку Иванющенко не сидел в тюрьме, то он не может быть "сматрящим". На этом основании дело отменяется, и он получает для себя нужный вывод ", – рассказал нардеп.

К слову, народный депутат Сергей Лещенко выразил недовольство тем, что Специализированная антикоррупционная прокуратура возобновила расследование по приобретению нардепом дорогой квартиры в 2016 году.

Кто такой Иванющенко? Депутат ВР, член фракции Партии регионов, член Комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.

Теги: Новости политики Новости Украины Сергей Лещенко Антикоррупционный суд Блок Петра Порошенко Коррупция Печерский суд Киева Титушки
Источник: 24 Канал
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