Декларации братьев Дубневичей поразили всех, – адвокат Костецкий

Братья Дубневичи – местные львовские олигархи. В 2016 году они задекларировали на двоих почти 30 миллионов долларов, что интересно, только наличными. Что известно о состоянии "королей кэша" – читайте дальше.

Эксперт по вопросам правовой политики и адвокат Максим Костецкий в эфире 24 канала рассказал, что декларация братьев Дубневичей удивила всех.

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"В 2016 году, как только появился Единый реестр электронных деклараций и общество впервые увидело все имения, активы и денежные средства, которые имеются, в частности, у народных избранников, то декларации братьев Дубневичей абсолютно всех поразили", – пояснил эксперт.

Он добавил: "Занимая в течение долгого периода должности, связанные с государственной службой, люди смогли нажить невероятные доходы, которые не связаны и не объясняются, к сожалению, исключительно каким-то деловым гением".

Я в принципе считаю, что для начала мы должны давать любому лицу презумпцию невиновности. Если человек каким-то образом заработал денежные средства, мы должны сначала думать, что это было заработано законным путем. Если есть доказательства, что это было незаконным путем, то пусть органы досудебного расследования выясняют это,

– отметил Костецкий.

Что известно о состоянии братьев Дубневичей?

В общем семья Дубневича только наличными имеет 29,5 миллионов долларов. Что интересно, в купюрах по 100 долларов эти деньги весили бы 300 килограммов. А еще они владеют 68 квартирами, почти 20 домами и сотнями гектарами земли. На родной Львовщине они возвели имение на 1600 квадратов. Больше ищите в е-декларации экс-нардепа.



Имения Дубневичей на Львовщине

В чем обвиняют депутата Дубневича?

Ложное декларирование. То есть нарушение антикоррупционного законодательства.

Коррупционные схемы путем закупки для предприятия "Укрзализныци".

Что касается последнего дела, то речь идет об использовании служебного положения, в результате чего через подставные фирмы было получено более 90 миллионов гривен. Следствие считает, что средства были получены контролируемыми народным депутатом и его подельниками юридическими лицами через согласованное завышение цены при реализации стрелочной продукции, при этом народный депутат неоднократно использовал свое служебное положение в интересах сообщников.