21:28
31 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО ХЭЛЛОУИН
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Гадалки поднимают экономику РФ. Прикладное православие
      Вєсті Кремля
      22:05, 30 октября
      Вести.UA: Что ожидает Дубневича. Тищенко нашел свое призвание
      Вєсті.UA
      19:28, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО ХЭЛЛОУИН

      Декларации братьев Дубневичей поразили всех, – адвокат Костецкий

      205 Читати новину українською

      Братья Дубневичи – местные львовские олигархи. В 2016 году они задекларировали на двоих почти 30 миллионов долларов, что интересно, только наличными. Что известно о состоянии "королей кэша" – читайте дальше.

      Эксперт по вопросам правовой политики и адвокат Максим Костецкий в эфире 24 канала рассказал, что декларация братьев Дубневичей удивила всех.

      Читайте также: Дубневич фигурирует в 37 журналистских расследованиях: детали

      "В 2016 году, как только появился Единый реестр электронных деклараций и общество впервые увидело все имения, активы и денежные средства, которые имеются, в частности, у народных избранников, то декларации братьев Дубневичей абсолютно всех поразили", – пояснил эксперт.

      Он добавил: "Занимая в течение долгого периода должности, связанные с государственной службой, люди смогли нажить невероятные доходы, которые не связаны и не объясняются, к сожалению, исключительно каким-то деловым гением".

      Я в принципе считаю, что для начала мы должны давать любому лицу презумпцию невиновности. Если человек каким-то образом заработал денежные средства, мы должны сначала думать, что это было заработано законным путем. Если есть доказательства, что это было незаконным путем, то пусть органы досудебного расследования выясняют это,
      – отметил Костецкий.

      Что известно о состоянии братьев Дубневичей?

      В общем семья Дубневича только наличными имеет 29,5 миллионов долларов. Что интересно, в купюрах по 100 долларов эти деньги весили бы 300 килограммов. А еще они владеют 68 квартирами, почти 20 домами и сотнями гектарами земли. На родной Львовщине они возвели имение на 1600 квадратов. Больше ищите в е-декларации экс-нардепа.

      дубневич маєток львів зубра
      Имения Дубневичей на Львовщине

      В чем обвиняют депутата Дубневича?

      • Ложное декларирование. То есть нарушение антикоррупционного законодательства.
      • Коррупционные схемы путем закупки для предприятия "Укрзализныци".

      Что касается последнего дела, то речь идет об использовании служебного положения, в результате чего через подставные фирмы было получено более 90 миллионов гривен. Следствие считает, что средства были получены контролируемыми народным депутатом и его подельниками юридическими лицами через согласованное завышение цены при реализации стрелочной продукции, при этом народный депутат неоднократно использовал свое служебное положение в интересах сообщников.

      blog_ava
      10 атмосферных мультфильмов, которые стоит посмотреть на Хэллоуин: яркая подборка
      сегодня
      5329
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Ярослав Дубневич Деньги е-декларирование Снятие неприкосновенности Новости Львова Новости недвижимости Новости недвижимости Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Обзор ноутбука ThinkPad T590: главные преимущества премиального и стильного лэптопа
      сегодня , 21:25 Обзор ноутбука ThinkPad T590: главные преимущества премиального и стильного лэптопа
      Анастасія Можаровська 2
      Что даст Украине членство в НАТО?
      сегодня , 21:01 Что даст Украине членство в НАТО?
      Світлана Попова 43
      А как бы вы наказали Яременко за секс-скандал: опрос
      сегодня , 20:18 А как бы вы наказали Яременко за секс-скандал: опрос
      Северин Трач 192
      Как грузинские банки "пережили" российскую агрессию, – экс-посол Катамадзе
      сегодня , 18:42 Как грузинские банки "пережили" российскую агрессию, – экс-посол Катамадзе
      Ірина Поліщук 100
      Наказание за незаконное обогащение: кому грозит конфискация и заключение на 10 лет
      сегодня , 18:40 Наказание за незаконное обогащение: кому грозит конфискация и заключение на 10 лет
      Ірина Поліщук 1920
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук