Декларацию саммита НАТО по просьбе советников Трампа подготовили еще до его начала, – NYT

Советник по национальной безопасности президента США Дональда Трампа Джон Болтон и ряд других американских чиновников попросили послов НАТО составить итоговую декларацию июльского саммита Североатлантического альянса в Брюсселе еще до того, как он начался.

Об этом сообщает The New York Times.

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С подобной просьбой представители администрации президента США выступили через несколько недель после того, как Трамп отказался подписать итоговое коммюнике встречи "Большой семерки", которая состоялась в июне этого года в Канаде. Источники газеты отметили, что такие меры были приняты для того, чтобы сохранить отношения между Вашингтоном и НАТО из-за опасений критического отношения главы Белого дома к Альянсу.

Так, на встрече послов, которая состоялась 4 июля, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддержал Болтона и призвал закончить итоговую декларацию до 6 июля. Опасаясь повторения событий саммита G7 и их последствий, в том числе усиления торговой войны, представители всех стран Альянса согласились, говорится в публикации.

По словам американского военного Джеймса Ставридиса, "команда советников по национальной безопасности президента США проделала отличную работу по спасению минимально успешных итогов саммита НАТО".

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Напомним, во время саммита НАТО, который состоялся в Брюсселе 11-12 июля, президент США Дональд Трамп призвал лидеров стран НАТО повысить расходы на оборону до 4% ВВП. Глава Белого дома атаковал канцлера Ангелу Меркель обвинениями в "полной зависимости Германии от России" в энергетическом плане в связи со строительством газопровода "Северный поток-2".