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Декоммунизация в Украине: Вятрович удивил названием города, который тормозит процесс

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Декоммунизация в Украине почти завершена, однако Киев тормозит этот процесс
Декоммунизация в Украине почти завершена, однако Киев тормозит этот процесс / Фото из открытых источников

В Украине почти завершена работа по избавлению страны от символов коммунистического тоталитарного прошлого. В частности, переименованы сотни населенных пунктов, улиц, демонтированы тысячи памятников советским вождям и тому подобное.

Об этом заявил глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович во время пресс-конференции в Киеве, передает "УНИАН".

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Чиновник рассказал, что в рамках декоммунизации в Украине переименовали 987 населенных пунктов, демонтировали почти 2,5 тысячи памятников, из которых более 1,5 тысячи – это памятники Ленину.

Также глава УИНП подчеркнул, что Украина почти полностью избавилась от последствий тоталитарного прошлого.

К сожалению, вынужден всегда говорить "почти", в частности, из-за Киева. Потому что в Киеве до сих пор стоят памятники Щорсу, в Киеве до сих пор есть на монументе Родины-Матери советский герб, который должен был бы быть убран. В Киеве до сих пор продолжается еще обсуждение каких-то топонимов, которые должны быть переименованы,
– сказал Вятрович.

Напомним, ранее Президент Петр Порошенко рассказал, что в Украине в рамках декоммунизации за последние три года переименовали около тысячи населенных пунктов и более 50 тысяч площадей и улиц.

Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Вятрович Новости Киева Декоммунизация
Источник: 24 Канал
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