Декоммунизация в Украине завершается: Вятрович рассказал чего не хватает для финиша

Процесс декоммунизации в Украине подходит к своему завершению, и последним этапом процесса станет переименование 9 сел Днепропетровской и Кировоградской областей, а также Кировоградского района.

Об этом изданию "Апостроф" рассказал директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

Он пояснил, что переименование Днепропетровской и Кировоградской областей попадает под действие законов о декоммунизации, но несколько затянулось, поскольку требует другой процедуры – изменений в действующую Конституцию. Все потому, там упомянуты и Днепропетровская и Кировоградская области.

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Депутаты наконец-то взялись за реализацию этой процедуры, было собрано нужное количество подписей и 20 июня этот проект постановления рассматривался на комитете по вопросам местного самоуправления. После этого проект подадут в Конституционный суд, потом будет голосовать парламент, где проект должен набрать конституционное большинство (более 300 голосов),

– рассказал Вятрович.

Он заверил в наличии всех оснований полагать, что конституционное большинство должно быть набрано и дело будет за голосованием в парламенте.

"Надеемся на профессионализм спикера, который, очевидно, будет понимать, когда следует провести голосование, чтобы было достаточное количество народных депутатов в зале", – отметил директор УИНП.

При этом он отметил, что другие украинские области не нуждаются в переименовании, но еще остается нерешенным вопрос со сменой названия Кировоградского района. Постановление одобрил комитет парламента, но вопрос не был поставлен на голосование.

Также еще есть переименование 9 сел, названия которых неочевидно содержали коммунистическую символику, но это обнаружили в документах и предложили для переименования. Надеемся, это тоже вскоре будет сделано. Тогда можно будет сказать, что декоммунизация в контексте переименования завершена на все 100%,

– рассказал Вятрович.

К слову, ранее Вятрович также рассказал, что декоммунизацию в Украине тормозит Киев. В столице до сих пор существуют памятники Щорсу, на монументе Родины-Матери до сих пор есть советский герб, и до сих пор продолжается обсуждение "относительно каких-то топонимов, которые должны быть переименованы".