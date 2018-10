Хэллоуин в 2018 году, традиционно, празднуют в ночь с 31 октября на 1 ноября. Именно в эту мистическую и страшную ночь улицы наполняются нечистью, отсюда и происходит главная традиция Хэллоуина – украшать свой дом и вырезать фонари Джека, которые и будут отпугивать злых духов.

Верить ли в злых духов, которые бродят на Хэллоуин — дело ваше. Но если вы все-таки собрались праздновать этот жуткий праздник, то без особого декорирования дома вам не обойтись. Залог хорошего праздника — это жуткий костюм и макияж на Хэллоуин, вкусные блюда (особенно, десерты), украшенный дом и фонарь Джека на пороге.

Вечеринки на Хэллоуин — это уже добрая традиция в США, Ирландии и Канаде. В Украине этот праздник начинает только набирать обороты, но с каждым годом все больше людей приобщаются к празднованию. А почему бы и нет? Это как минимум весело и увлекательно! Встретиться с друзьями в ярких костюмах, пробовать вкусные блюда и рассказывать истории — разве можно придумать лучший сценарий?

Первое впечатление у гостей должен создать именно дом. Если верить легендам, то чем страшнее декорации — тем лучше, так злые духи будут обходить дом. Или пугать ваших друзей! LifeStyle 24 предлагает воплотить предложенные идеи для декора на Хэллоуин, которые поразят и друзей, и незваных духов.

Фонарь Джека и розовые тыквочки

Светильник Джека — это тыква, в которой вырезают глаза, рот и нос, а внутрь вставляют свечу. Это неотъемлемый атрибут празднования. Сначала страшные рожи вырезались на репе и картофеле, и только потом на тыквах. Причина довольно проста — осенью тыквы одни из самых дешевых овощей.

Легенда рассказывает о кузнеце Джеке, которому удалось обмануть дьявола. После смерти Джек не мог попасть ни в ад, ни в рай. Джек стал неприкаянной душой и начал бродить по земле. Напоследок дьявол бросил ему уголек из преисподней, который должен освещать ему дорогу в вечной темноте. Фонарем для этого уголька стала полая тыква. В древности верили, что если такой фонарь поставить на пороге дома, то в него не попадут злые духи.

Фонарь Джека на Хэллоуин: экспериментируйте с выражениями лица

Чтобы сделать такой фонарь вам нужно взять большую тыкву и вычистить ее от мякоти. Не спешите мякоть выбрасывать, из нее можно приготовить еще несколько вкусных блюд на Хэллоуин. С помощью трафарета нарисуйте глаза, рот и нос. Вырежьте их ножом. Поместите внутрь свечу или электрический фонарь.

Однако фонарь Джека не единственное на что способны тыквочки на Хэллоуин. Еще одна идея — красить тыквы в разные цвета. Несмотря на то, что традиционные цвета — оранжевый и черный, сегодня тыквы красят в розовый, золотистый, зеленый и другие цвета. Выглядит это очень эффектно!

Как покрасить тыкву на Хэллоуин: интересные идеи

Декор на окнах

Чтобы украсить окна, вам понадобится только черная бумага, ножницы и скотч. Вырежьте из черной бумаги различные тематические фигурки — летучих мышей, призраков, ведьм, котов — и прикрепите их на стекло! В вечернем освещении это будет выглядеть более атмосферно.

Хэллоуин 2017: как украсить окна

Главные цвета Хэллоуина — оранжевый и черный. Поэтому позаботьтесь о приглушенном освещении, или предварительно заклейте окна еще и оранжевым бумагой. Так эффект будет только лучшим.

Согласитесь, кто такого не испугается?

Декор входной двери не Хэллоуин

Если вас ждете домой гостей, то надо позаботиться о входных дверях и крыльце, если у вас частный дом. Отделка дверей — несложная задача, нужно только немного материалов и воображения.

Что может быть лучше скелета у вашего дома на Хэллоуин?

Парочка жутких гирлянд, пауков, змей, искусственные летучие мыши, марля-паутина или даже просто монстр... Да, из дверей. Одна из самых ярких идей — оббейте двери красной, а поверх черной тканью. Порвите черную ткань так, будто когтями большого монстра. Это любого испугает.

Сервировка стола на Хэллоуин

Никакая вечеринка на Хэллоуин не обходится без жуткого ужина. Здесь тоже есть где разгуляться фантазии. Главное, выдерживайте все в темных цветах. Например, черный и красный, или черный и оранжевый.

Позаботьтесь о скатерти. Лучше, чтобы она была темного цвета. Как вариант, разбрызгайте по ней красную краску, которая будет символизировать кровь. Что касаетесь салфеток — они тоже могут быть "кровавыми".

Оригинальная идея сервировки стола на Хэллоуин 2017

Важная деталь — освещение. Для этого лучше выбрать высокие или толстые свечи, которые можно украсить паутиной, летучими мышами или даже ведьмами. Очень эффектно выглядят кровавые свечи. Для того, чтобы их сделать, вам понадобятся обычные белые свечи и одна красная. Зажгите красную свечу и держите ее над белыми, чтобы воск начал капать. Всего за несколько минут у вас будут свечи, которые точно напугают гостей.

Свечи на Хэллоуин

Над столом можно повесить фигурки черных воронов, летучих мышей, скелетов, ведьм или симпатичных привидений, сделанных из марли.

Если вы не хотите превращать свою квартиру в склеп во время празднования Хэллоуина, то можно выбрать и другие варианты оформления. Никто не запрещает оформлять квартиру в светлых тонах. Например, оранжевые тыквы хорошо сочетаются с белым и золотистым цветом. Пользуйтесь этим.

Не обязательно превращать квартиру в склеп

Независимо от того, какие цвета вы выберете — помните, что Хэллоуин хоть и жуткий праздник, но в то же время веселый! Чрезмерная перегрузка дома или квартиры черепами, ведьмами или кровью может создать обратный эффект.

