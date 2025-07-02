Автор обращения – модель OnlyFans Светлана Дворникова. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт электронных петиций к президенту Украины.

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О чем говорится в петиции

В пятницу, 27 июня, на сайте украинского президента Дворникова обнародовала петицию с требованием отменить уголовную ответственность за порнографию. Она стала фигуранткой дела несмотря на уплату налогов на более 40 миллионов гривен в течение 5 лет.

Напомним, соответствующий законопроект зарегистрировали в ВР еще 11 ноября 2024 года.

В конце декабря правоохранительный комитет рекомендовал парламентариям принять за основу законопроект №12191 о декриминализации порно. Речь идет об изменении статьи 301 Уголовного кодекса Украины, по которой сейчас могут наказать даже за хранение на личном телефоне обнаженных фото.

Этот законопроект – шаг к справедливости, защиты прав человека и приведения нашего законодательства к тем стандартам цивилизованного мира, за которые Украина сейчас проливает кровь,

– написала модель.

Дворникова также подчеркнула – во всех европейских странах совершеннолетние граждане могут легально создавать эротический контент. Кроме того, законопроект устанавливает жесткие наказания за втягивание детей в производство порно, усиливает ответственность за распространение такого контента среди несовершеннолетних и выделяет принуждение малолетних как особо тяжкое преступление.

Призываю Вас публично поддержать законопроект №12191, способствовать его внесению в повестку дня Верховной Рады не завтра, не через месяц, не после войны – сейчас,

– обратилась она к Зеленскому.