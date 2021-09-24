Следствие считает, что действия экс-командира привели к смерти 3 митингующих и телесных повреждений более сотни людей. Следователи ГБР осуществляют досудебное расследование.
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Экс-командиру "Беркута" сообщили о подозрении
О подозрении сообщили экс-командиру батальона милиции особого назначения "Беркут" Главного управления МВД Украины в Харьковской области по обстоятельствам организации незаконного препятствования акциям протеста 18 февраля 2014 года в центре Киева.
Следствие установило, что подозреваемый, "выполняя явно преступный приказ руководства Министерства внутренних дел Украины и ГУ МВД Украины города Киева", организовал:
- совершение подчиненными сотрудниками террористического акта;
- обеспечил необоснованное и незаконное неизбирательное применение сотрудниками "Беркута" спецсредств и огнестрельного оружия по митингующим.
Цель этих действий – запугивание населения и препятствование массовому движению участников акций протеста с Майдана Независимости в Верховную Раду для поддержки голосования парламентариями за возвращение к Конституции Украины 2004 года, которая предусматривала ограничение полномочий президента,
– рассказали в Офисе генпрокурора.
Там также установили, что действия экс-командира привели к тяжелым последствиям, в частности:
- убийству 3 митингующих;
- причинение тяжких телесных повреждений – 14 лицам;
- средней тяжести – 59;
- легких – 123;
- а также в отношении 3 человек – совершение насильственных действий, которые нанесли физическую боль и не повлекли телесных повреждений.
Подозреваемому инкриминируют организацию, во исполнение явно преступного приказа, превышение власти и служебных полномочий работником правоохранительного органа, террористического акта, незаконного препятствования проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, умышленных убийств и законченных покушений на убийства, причинения умышленных тяжких телесных повреждений.
Коротко об осуждении виновных по делам Майдана
- 23 сентября Дарницкий суд приговорил к 8 годам тюрьмы Юрия Крысина – организатора "титушек". Приговор был вынесен по обвинению в похищении и пытках активиста во время Евромайдана в 2014 году.
- Речь идет о январе 2014 года, когда возле станции метро Петровка "титушки" похитили Владислава Иваненко, вывезли его в лесополосу и пытали. Более того, они требовали под видеозапись рассказать определенную информацию.
- 22 сентября Дарницкий районный суд освободил от уголовной ответственности антимайдановца Игната Кромского, известного как "Топаз". Речь идет о деле, в котором его обвиняли в похищении Владислава Иваненко как "участника Майдана".