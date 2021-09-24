Дела Майдана: экс-командиру "Беркута" объявили о подозрении в организации теракта и убийств

24 сентября 2021 , 19:26
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Источник:

Офис генпрокурора

Экс-командиру батальона милиции особого назначения "Беркут" ГУ МВД Украины в Харьковской области сообщили о подозрении. Речь идет об организации теракта и убийства митингующих.

Следствие считает, что действия экс-командира привели к смерти 3 митингующих и телесных повреждений более сотни людей. Следователи ГБР осуществляют досудебное расследование.

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Экс-командиру "Беркута" сообщили о подозрении

О подозрении сообщили экс-командиру батальона милиции особого назначения "Беркут" Главного управления МВД Украины в Харьковской области по обстоятельствам организации незаконного препятствования акциям протеста 18 февраля 2014 года в центре Киева.

Следствие установило, что подозреваемый, "выполняя явно преступный приказ руководства Министерства внутренних дел Украины и ГУ МВД Украины города Киева", организовал:

  • совершение подчиненными сотрудниками террористического акта;
  • обеспечил необоснованное и незаконное неизбирательное применение сотрудниками "Беркута" спецсредств и огнестрельного оружия по митингующим.

Цель этих действий – запугивание населения и препятствование массовому движению участников акций протеста с Майдана Независимости в Верховную Раду для поддержки голосования парламентариями за возвращение к Конституции Украины 2004 года, которая предусматривала ограничение полномочий президента,
 – рассказали в Офисе генпрокурора.

Там также установили, что действия экс-командира привели к тяжелым последствиям, в частности:

  • убийству 3 митингующих;
  • причинение тяжких телесных повреждений – 14 лицам;
  • средней тяжести – 59;
  • легких – 123;
  • а также в отношении 3 человек – совершение насильственных действий, которые нанесли физическую боль и не повлекли телесных повреждений.

Подозреваемому инкриминируют организацию, во исполнение явно преступного приказа, превышение власти и служебных полномочий работником правоохранительного органа, террористического акта, незаконного препятствования проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, умышленных убийств и законченных покушений на убийства, причинения умышленных тяжких телесных повреждений.

Коротко об осуждении виновных по делам Майдана

  • 23 сентября Дарницкий суд приговорил к 8 годам тюрьмы Юрия Крысина – организатора "титушек". Приговор был вынесен по обвинению в похищении и пытках активиста во время Евромайдана в 2014 году.
  • Речь идет о январе 2014 года, когда возле станции метро Петровка "титушки" похитили Владислава Иваненко, вывезли его в лесополосу и пытали. Более того, они требовали под видеозапись рассказать определенную информацию.
  • 22 сентября Дарницкий районный суд освободил от уголовной ответственности антимайдановца Игната Кромского, известного как "Топаз". Речь идет о деле, в котором его обвиняли в похищении Владислава Иваненко как "участника Майдана".
Автор: Діана Квасневська