Дела Луценко и Павличенко: чем "прославился" судья ВСУ, которого должны были люстрировать

Судья Верховного суда Вячеслав Наставный должен был отменить два неправосудных решения, но оставил их в силе. Первое касается заключения Юрия Луценко, второе – неправосудного решения о заключении отца и сына Павличенко.

НЕчесть недели

Вячеслав Наставный был назначен судьей Верховного суда в 2018 году. До того он работал в Высшем специализированном суде Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел. Именно этот суд в 2013 году пересматривал дело Юрия Луценко. Напомним, Луценко был приговорен Печерским районным суда города Киева в феврале 2012 года. Его лишили свободы на четыре года за якобы превышении служебных полномочий на посту главы МВД.

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В июле того же года Европейский суд по правам человека постановил, что при рассмотрении дела Луценко было нарушено несколько статей конвенции. Судьи Печерского суда были предвзятыми и игнорировали давление на свидетелей. Решение ЕСПЧ вступило в силу в ноябре. Однако через несколько месяцев коллегия судей Высшего специализированного суда вместе с Вячеславом Наставным оставила приговор Луценко в силе. Только уменьшила размер гражданского иска.

5 министров иностранных дел стран ЕС опубликовали открытое письмо, в котором судебные процессы над Луценко и Тимошенко назвали выборочным правосудием, а сами решения политически мотивированными. По мнению независимых экспертов и членов Общественного совета добродетели, их провели без соблюдения принципов верховенства права и прав человека обвиняемых.

В 2014 году Наставный был председательствующим по делу в отношении отца и сына Павличенко. Неправосудное решение об их заключении Наставный также оставил без изменений. После Революции Достоинства Павличенко амнистировали, а Наставного должны были люстрировать. Но он стал судьей Верховного суда. Надеемся, не надолго.

Что известно о деле ПавличенкоЭто дело по факту убийства 42-летнего судьи Шевченковского районного суда города Киева Сергея Зубкова, которое произошло в 2011 году.



Задержание подозреваемых Дмитрия Павличенко и его старшего сына Сергея вызвало большой резонанс в обществе. В различных СМИ, блогах и соцсетях стало распространенным мнение о неправомерности решения суда. А друзья Павличенко, а также неравнодушные активисты привлекали внимание общественности к этому делу. Протест против милицейского произвола и несправедливого по их мнению суда объявили и футбольные фаны со всей Украины.



Освобождение политзаключенных режима Виктора Януковича началось после отстранения президента от власти. 24 февраля Верховная Рада приняла постановление № 4202 о немедленном освобождении политических заключенных. Среди них были и Дмитрий и Сергей Павличенко.

Больше о деле Павличенко – читайте здесь.



Судья Наставный получил премию "НЕчесть недели"

Премию "НЕчесть недели" за то, что не отменил явно неправосудные решения, получает судья Уголовного кассационного суда в составе Верховного суда Вячеслав Наставный.

Честь недели

Представьте судью, который узаконивает выселение одинокой женщины из ее квартиры, потому что нотариус помог подделать документы. Не трудно, правда? Или судью, который сам подделывает документы, чтобы получить квартиру или другую личную выгоду. Тем не менее, история нашего лауреата более фантастическая. Ведь судья Жовтневого районного суда Запорожья Максим Антоненко наказал нотариуса за удостоверение поддельных документов.

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В 2010 году в офисе запорожского нотариуса Валерия Сенченко женщину обманом заставили подписать доверенность, по которой ее сожитель смог распоряжаться квартирой женщины. После чего похитил другие документы на квартиру и продал ее за 28 тысяч долларов.

Женщина является инвалидом III группы, не работает и живет на минимальную пенсию. После продажи квартиры она практически осталась бездомной на семь лет. Продажу квартиры позже признали незаконной. Сожителя приговорили к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком на три года. Но в действиях нотариуса преступления не обнаружили. Хотя он удостоверил доверенность на основании недействительного паспорта, в котором была переклеена фотография, и без надлежащего пакета документов.

По мнению судьи Антоненко, подделка документа была очевидной. На вклеенной фотокарточке не было соответствующей печати. Из-за этого другие нотариусы отказались удостоверять доверенность. Да и пообщавшись с женщиной, можно было установили, что она не осознавала, какие последствия имеет подписание такого рода документа. Она плохо читала на украинском и подписала доверенность только потому, что доверяла сожителю.

Нотариус Сенченко не предоставил ей никаких разъяснений по поводу последствий. Он даже к ней не вышел. Документы на подпись в коридор выносила его помощница. Теперь нотариус Валерий Сенченко заплатит 100 тысяч гривен и покроет расходы женщины на адвокатов. Ведь судьи апелляционной инстанции согласились с решением судьи Антоненко. Они признали, что размер возмещения определен с соблюдением требований разумности и справедливости, поскольку истица стала бездомной не только из-за мошеннических действий, но и халатности нотариуса.



Судья Антоненко получил премию "Честь недели"

Премию "Честь недели" за наказание за халатность нотариуса получает судья Жовтневого районного суда города Запорожья Максим Антоненко.

Лауреатов премии и антипремии определяет общественная организация "Фундация DEJURE", которая мониторит ход судебной реформы и добивается очищения судейских рядов.



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