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      Дела в НАБУ мешают власти договориться с олигархами, – экспертка об увольнении Сытника

      - Читати новину українською
      Артем Ситник
      Артем Ситник / 24 канал

      Недавно Совет Европы обратился к Украине с предостережением относительно угрозы независимости НАБУ. Однако попытки уволить Сытника до сих пор продолжаются.

      Це пов'язане з тим, що НАБУ наблизилося до завершення розслідування щодо справи "Приватбанку" і практично все готове, щоб повідомити про підозру Коломойському. Таку думку в ефірі 24 каналу висловила членкиня правління Центру протидії корупції Олена Щербан.

      Зверніть увагу Ні в Раді, ні в Офісі Президента питання звільнення Ситника з НАБУ не розглядають

      За її словами, затримки в цій справі пов'язані з керівництвом СБУ, яке сповільнює завершення справи "Приватбанку". Проте звільнення Ситника є не лише в інтересах Коломойського.

      За всі часи існування НАБУ сконцентрувала в собі кримінальні провадження щодо багатьох публічних осіб, де зійшлися інтереси багатьох олігархів,
      — наголосила Щербан.

      Вона зазначила, що в НАБУ є справи, які також пов'язані з Петром Порошенком, Рінатом Ахметовим, Олексієм Гончаренком, Олегом Гладковським, Іваном Бахматюком та іншими олігархами.

      "Ці справи намагається забрати СБУ. Такі речі говорять про те, що влада хоче знайти згоди з олігархами, але справи в НАБУ заважають це зробити", – вважає Щербан.

      Чому Артема Ситника можуть звільнити з НАБУ?Річ у тім, що суд визнав Артема Ситника корупціонером – через відпочинок у готелі в Рівненській області. За готель нібито заплатив не сам Ситник, а невідомий чоловік, який згодом і поскаржився прокуратурі.

      У результаті Ситника оштрафували на 3,4 тисячі гривень. Адже керівник НАБУ повинен був вказати в декларації факт оплати іншою людиною свого відпочинку як подарунок. Через те, що цього не сталося, суд і постановив записати Ситника до реєстру корупціонерів.

      На її думку, важливо розуміти, якщо керівник такого органу неефективний, то мають бути механізми його звільнення. І це неприпустимо дозволити законом звільняти директора НАБУ через дрібні правопорушення. У такому разі можна буде в ручному режимі змінювати керівників ключового правоохоронного органу і вимагати від них виконувати будь-які вказівки влади.

      Дивіться відео 24 каналу: експертка про ймовірне звільнення Ситника

      Детальніше про війну проти НАБУ, її організаторів та на якому етапі розслідування справи "Приватбанку" – читайте в інтерв'ю 24 каналу з Артемом Ситником.

      Автор: Алина Олиховская
      Теги: Новости политики Новости Украины СБУ Коррупция Иван Баканов Артем Сытник Олег Гладковский Ринат Ахметов Петр Порошенко НАБУ
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