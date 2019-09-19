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      Делала вид, что помогает армии: СБУ задержала информатора пророссийских боевиков

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      Иллюстративное фото
      Иллюстративное фото / president.gov.ua/

      На Луганщине сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили местную жительницу, которая информировала представителей так называемой "ЛНР" о дислокации и вооружении украинской армии.

      Ее задержали во время попытки передать разведывательную информацию пророссийским боевикам, сообщает пресс-служба ведомства.

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      Боевики завербовали женщину в конце 2018 года, когда она по личным делам посещала временно оккупированные территории. С тех пор она поддерживала контакты с представителем фейковой контрразведки так называемого "МГБ ЛНР".

      Луганчанка делала вид, что искренне помогает военным в бытовых вопросах, в частности предлагала им домашние продукты. А в то же время собирала для террористов данные про численность, личный состав, вооружение и дислокацию подразделений ВСУ, задействованных в проведении операции Объединенных сил.

      СБУ затримала інформаторку терористів
      СБУ задержала информатора террористов / Фото: пресс-служба ведомства

      Как сообщили в СБУ, собранные информатором сведения российские наемники использовали для планирования военных действий против украинской армии.

      Задержанной уже объявили о подозрении в содействии деятельности самопровозглашенной "ЛНР", решается вопрос об избрании ей меры пресечения. К слову, СБУ также установила личность представителя так называемого "МГБ ЛНР", который завербовал женщину.

      Отметим, что накануне Украина озвучила в Минске условия для выполнения формулы Штайнмайера в отношении местных выборов на Донбассе, но при нескольких условиях. Среди них – полное прекращение огня и вывод подконтрольных России войск и техники с оккупированных территорий.

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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Украина – Россия СБУ Вооруженные силы Украины
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