Дельфин укусил ребенка в Одессе: мальчику пришлось зашивать рану

В одесском дельфинарии один из дельфинов во время контактной программы укусил ребенка за руку. Рана оказалась существенной: медикам пришлось наложить швы.

Об инциденте сообщили в соцсетях 6 июня. Руководство дельфинария сначала якобы переложило ответственность на родителей мальчика, которые не усмотрели за сыном.

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Что известно об инциденте

Одна из частей спектакля в одесском дельфинарии "Немо" – контактная программа, когда животные подплывают к зрителям.

Один из маленьких посетителей протянул руку, а дельфин ее укусил.

Вероятно, животное подумало, что ему протягивают рыбу, которую оно должно схватить.

Родители пострадавшего обратились к руководству дельфинария, но извинений они не получили.

Зато услышали обвинение в халатности: что это родители не смотрели за сыном.

Реакция дельфинария

В комментарии ТСН владелец дельфинария "Немо" Андрей Кисловский пояснил, что мальчик нарушил правило – он слишком близко подошел к бассейну с животными. Тем не менее, признал вину персонала.

Мы не должны были допустить этой ситуации, что ребенок дразнил дельфина. Дельфин таким образом ориентирован на кормление, когда у тренера берет рыбу. В этот момент наш персонал куда-то отошел, а мама снимала мальчика,

– рассказал он.

Руководитель дельфинария добавил, что ни мама, ни ее сын не поняли опасности своих действий. Во время представления персонал предупреждает об опасности и запрете близко подходить к бортикам бассейна. Но отметил, что посетители пренебрегают ими. Также Андрей Кисловский пообещал связаться с матерью пострадавшего мальчика в ближайшее время.

Какова реакция родителей пострадавшего мальчика

В соцсетях мать написала, что правила игнорировали все. По ее словам, таблички с предупреждениями и запретами касались того, что нельзя бросать посторонние вещи в бассейн, сообщает Telegram-канал "Новости Одесса".

Все рядом стояли, дельфины к каждому подплывали, прыгали, пищали, но моего схватили за руку. Хотя другие прям лица подставляли, касались животных. С ними плавают, фотографируются в конце. Поэтому это ненормально, в любом случае...

– отметила женщина.

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Как дельфин укусил ребенка: видео