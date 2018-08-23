Dell представила новые мониторы для игр

Во время выставки Gamescon компания Dell представила два новых игровых монитора с диагональю 24 и 27 дюймов. Оба монитора имеют быстрое время ответа.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Ранее Dell выпустила игровую G-серию, в которую вошли четыре модели. Теперь компания представила еще одну новинку в своем игровом портфолио.

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Так, 24-дюймовая модель имеет разрешение FHD и разгоняется до частоты 144 Гц. 27-дюймовый монитор получил разрешение QHD и до 155 Гц частоты.

Обе модели имеют быстрое время ответа – 1 мс для геймплея. Кроме того, пользователи могут настраивать до трех профилей и выбирать предустановленные режимы для оптимально персонализированного игрового процесса.

Игровые мониторы Dell

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