14:03
23 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
24°C
24°C 10°C
  • пятница
    27°C 10°C
  • суббота
    29°C 13°C
  • воскресенье
    30°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Военная форма для школьников. Российская Золушка
Вєсті Кремля
21:33, 22 августа
Вести.UA. "Антипотопный" Кличко. Вкусности от Ляшко
Вєсті.UA
20:20, 22 августа
Схемы Януковича живут и процветают, или Почему за промахи строителей наказали врачей
ЦРУ
09:00, 22 августа
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Школа по-советски
Згадати все
22:58, 17 августа
Телеканал новостей 24 Новости Игры
ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27

Dell представила новые мониторы для игр

52 Читати новину українською
Ігровий монітор від Dell
Ігровий монітор від Dell

Во время выставки Gamescon компания Dell представила два новых игровых монитора с диагональю 24 и 27 дюймов. Оба монитора имеют быстрое время ответа.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Ранее Dell выпустила игровую G-серию, в которую вошли четыре модели. Теперь компания представила еще одну новинку в своем игровом портфолио.

Читайте также: Asus представила сверхтонкий игровой ноутбук

Так, 24-дюймовая модель имеет разрешение FHD и разгоняется до частоты 144 Гц. 27-дюймовый монитор получил разрешение QHD и до 155 Гц частоты.

Обе модели имеют быстрое время ответа – 1 мс для геймплея. Кроме того, пользователи могут настраивать до трех профилей и выбирать предустановленные режимы для оптимально персонализированного игрового процесса.

Ігрові монітори від Dell

Игровые мониторы Dell

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно Dell Игры
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Форс-мажори: Грицак, Порошенко та інші чарівні слова, які відкривають будь-які двері для молоді
сегодня, 14:00 Форс-мажори: Грицак, Порошенко та інші чарівні слова, які відкривають будь-які двері для молоді
Дмитро Гнап
Эффект бумеранга: что может помешать Путину "выжить"
сегодня, 13:00 Эффект бумеранга: что может помешать Путину "выжить"
Павло Казарін
Про що не мовчить Юрій Луценко
сегодня, 12:02 Про що не мовчить Юрій Луценко
Петро Охотін
Порошенко-Медведчук-Путін: як кремлівський кум проривається до влади
сегодня, 11:00 Порошенко-Медведчук-Путін: як кремлівський кум проривається до влади
Сергій Лещенко
В Карпаты на день: как, куда, зачем
сегодня, 10:01 В Карпаты на день: как, куда, зачем
Наталя Сколоздра
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Топ-модель по-украински 5 сезон: дата выхода шоу
23 июля , 17:40
Последние минуты Ленина в Краматорске: подборка интересных фото
 17 апреля 2015 , 23:31 2
Топ-новости: У Кравца отобрали гол Косово, мировой рекорд Бентеке, победы Франции и Португалии
 11 октября 2016 , 07:30
Массовая драка фанатов "Ботафого" и "Фламенго" с полицией привела к смерти человека
 13 февраля 2017 , 09:04
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук