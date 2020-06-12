Печерский суд Киева постановил принудительно доставить в суд Владислава Мангера. Именно его подозревают в заказе нападения на Екатерину Гандзюк.

В суде Мангеру должны избрать меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщает издание "Громадское".

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На заседание суда Владислав Мангер не появился. Его адвокат не сообщил причину, однако, по информации источников в прокуратуре, он якобы ушел на больничный.

Издание "РБК-Украина" пишет, что прокуратура намерена просить суд арестовать Мангера из-за того, что он якобы давил на свидетелей по делу Гандзюк. Сам Мангер опубликовал видео, в котором отрицал свое давление на свидетелей. Досудебное расследование продлится до конца июля. После чего адвокатам откроют уже новые материалы дела.

Дело убийства Екатерины Гандзюк: главное

27 апреля СБУ и Генпрокуратура сообщила, что завершила досудебное расследование в деле об убийстве активистки Екатерины Гандзюк. Они выдвинули подозрения вероятным организаторам и заказчикам нападения – Алексею Левину и Владиславу Мангеру.

вероятным организаторам и заказчикам нападения – Алексею Левину и Владиславу Мангеру. Это спровоцировало протесты активистов, а отец погибшей Екатерины Гандзюк раскритиковал завершения следствия.

В Офисе генпрокурора отметили – прокурор пришел к выводу, что имеется достаточно оснований для составления обвинительного акта в отношении главы Херсонского облсовета Владислава Мангера и помощника одного из депутатов облсовета Алексея Левина (Москаленко).

Уже 25 мая суд оставил подозреваемого Алексея Левина под стражей до июля.

Что было ранее Венедиктова лишила должностей всех прокуроров, которые вели дело убийства Екатерины Гандзюк

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