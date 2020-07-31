Прошло два года со дня нападения на Катю Гандзюк. Жестокого нападения, в результате которого, после длительной борьбы за жизнь, она умерла в больнице.

31 липня 2018 року Катя Гандзюк вийшла зі свого будинку, щоб поїхати на роботу, але на неї чекали покидьки, щоби вилити літр концентрованої сірчаної кислоти.

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Бездіяльність поліції

І поки Катя та її близькі боролися за її життя у лікарні, правоохоронці на місці саботували розслідування обставин нападу та втрачали час – найважливіший для розкриття злочину. Друзі Каті переконані, що у перші дні та тижні після нападу слідство навмисно вели хибним шляхом, щоби вивести з-під удару справжніх виконавців, організаторів та замовників замаху на життя Каті.

Перші 48 годин після нападу, поліція кваліфікувала цей злочин як "хуліганство". Офіційне слідство не спромоглося навіть скласти фоторобот нападника. Це зробили друзі Каті та волонтери.

Натомість, 3 серпня поліцейські затримали чоловіка з алібі, Миколу Новікова, та презентували суспільству як нападника. Його заарештували і відправили до СІЗО. Друзям Каті та журналістам довелося провести власне розслідування, щоби переконатися, що цей чоловік не має жодного відношення до замаху, і слідство рухається не в той бік.

Чому злочинці досі на свободі?