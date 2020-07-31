Два года со дня нападения на Екатерину Гандзюк: что с делом сегодня?
Прошло два года со дня нападения на Катю Гандзюк. Жестокого нападения, в результате которого, после длительной борьбы за жизнь, она умерла в больнице.
31 липня 2018 року Катя Гандзюк вийшла зі свого будинку, щоб поїхати на роботу, але на неї чекали покидьки, щоби вилити літр концентрованої сірчаної кислоти.
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Бездіяльність поліції
І поки Катя та її близькі боролися за її життя у лікарні, правоохоронці на місці саботували розслідування обставин нападу та втрачали час – найважливіший для розкриття злочину. Друзі Каті переконані, що у перші дні та тижні після нападу слідство навмисно вели хибним шляхом, щоби вивести з-під удару справжніх виконавців, організаторів та замовників замаху на життя Каті.
Перші 48 годин після нападу, поліція кваліфікувала цей злочин як "хуліганство". Офіційне слідство не спромоглося навіть скласти фоторобот нападника. Це зробили друзі Каті та волонтери.
Натомість, 3 серпня поліцейські затримали чоловіка з алібі, Миколу Новікова, та презентували суспільству як нападника. Його заарештували і відправили до СІЗО. Друзям Каті та журналістам довелося провести власне розслідування, щоби переконатися, що цей чоловік не має жодного відношення до замаху, і слідство рухається не в той бік.
Чому злочинці досі на свободі?
За три тижні, під тиском громадськості, правоохоронці затримали справжніх виконавців нападу. Справу проти Новікова закрили та відпустили його.
СБУ навіть нібито розслідувала недбалість херсонських поліцейських на початку розслідування справи Каті, але досі ніхто не поніс за це відповідальність.
Кругова порука є однією з причин, чому за два роки після нападу ніхто з замовників та організаторів не притягнений до відповідальності, а виконавці злочину отримали мінімальні терміни, а деякі з них вже незабаром вийдуть на волю.
Жорстокий напад на Катерину Гандзюк тимчасово зупинив хвилю терору проти громадянського суспільства у 2018 році, коли по всій Україні були скоєні десятки безкарних нападів на активістів. Але і досі, друзі та близькі Каті, змушені боротися за те, щоб винні у її смерті були покарані, а Офіс Генерального Прокурора та Служба Безпеки України не злили цю справу.
Катя Гандзюк була яскравою представницею нового покоління українців, які не толерують зло та готові боротися за незалежність, які не бояться протистояти ворогу у різних його проявах. Катя також мала дивовижну здатність об'єднувати щирих, професійних людей, здатних до останнього боротися за правду. І робить це досі.
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Сьогодні о 19 годині приходьте до будівлі МВС на акцію 2 роки з дня нападу на Катю Гандзюк. Важливо нагадувати імена всіх, хто брав участь у саботажі розслідування, та вимагати справедливого і чесного розслідування та покарання злочинців.