Печерский суд Киева заочно арестовал бывшего командира "Беркута" в деле о расстрелах на Майдане.

Заочный арест позволяет начать процедуру экстрадиции бывшего правоохранителя в Украине. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора.

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Такую меру пресечения экс-беркутовцу избрали в пределах досудебного расследования по фактам организации ряда тяжелых преступлений. В частности, умышленных убийств людей в период с 18 по 20 февраля 2014 года в центре Киева.

В рамках уголовного производства расследуют превышение власти бывшего президента Виктора Януковича. А также организацию злоупотребления властью правоохранителями, бывшими высокопоставленными лицами за препятствование собраний, митингов, шествий и демонстраций.

Справка. Всего во время Революции достоинства пострадали 2,5 тысячи человек, 104 из них погибли. Впоследствии погибших участников акций протеста стали называть Небесной сотней. Также при исполнении служебных обязанностей в центре Киева погибли 17 силовиков.



Ключевые даты Революции достоинства 2013 – 2014 годов / инфографика 24 канала