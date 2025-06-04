Об этом рассказала российский блогер Татьяна Можегова на своем YouTube, передает 24 Канал. У пострадавшей сейчас якобы есть украинский адвокат.

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Какие детали рассказала россиянка

По словам блогерши, теперь дело будет зависеть от того, насколько профессиональный адвокат Марии. Более того, россиянка утверждает, что пострадавшая "находится под защитой военных" в Украине.

К делу якобы причастны "серьезные люди в ОАЭ", в частности мужчина, которому чуть за 30 лет. Отвечать за преступление, вероятно, придется родственникам – дяде или папе.

Мария просто оказалась в этой ситуации из-за желания заработать, поскольку экономика очень плохая сейчас в военное положение. И девушка хотела вырваться, пыталась пожить красивой жизнью, пока молодая,

– считает Можегова.

Ранее мать Марии также заявляла о причастности гражданина ОАЭ, однако не назвала никаких имен. "Я знаю, кто это был. Жду ответа по расследованию..." – рассказала женщина.

Напомним, Нацполиция Украины начала уголовное производство по статье о торговле людьми, а также вербовка, перемещение или сокрытие потерпевшего с целью эксплуатации.