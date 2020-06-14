Дело о взятке в 6 миллионов: Ильяшенко отстранили от должности руководителя Налоговой Киева
Председатель Государственной налоговой службы Алексей Любченко отстранил от исполнения обязанностей Николая Ильяшенко. Продлится это в течение проведения дисциплинарного производства в отношении последнего. Ильяшенко был заместителем начальника Налоговой службы Киева.
Отстранение от должности Ильяшенко: что известно
Соответствующее решение председатель Государственной налоговой службы Любченко принял 13 июня. Об этом в фейсбуке пресс-центр ГНС сообщил 14 числа.
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Ильяшенко отстранили по факту нарушения присяги. Также в отношении него открыли уголовное производство.
Кроме того, руководство ГНС назначило тематическую проверку киевского управления. Сделано это с целью установления причин и условий, способствовавших совершению коррупционного правонарушения со стороны Ильяшенко.
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Коротко о рекордной взятке в 6 миллионов
- 12 июня руководству НАБУ и САП пытались дать взятку на сумму 6 миллионов долларов наличными. Один миллион должен принадлежать посредникам.
- Задержали заместителя начальника Налоговой службы Киева Николая Ильяшенко и директора по правовым вопросам компании Burisma Андрея Кича.
- Известно, что Ильяшенко передавал 6 миллионов долларов внештатному агенту НАБУ Евгению Шевченко.
- Также к этому делу причастна бывшая работница ГНС Елена Мазурова.
- Взятка предназначалась за закрытие эпизода, в котором бывший министр экологии Злочевский (июль – декабрь 2010 год) способствовал в завладении финансами стабилизационного кредита Национального банка, выданного "Реал Банка".
- К слову, Мазурова является его доверенным лицом. Кроме того, все фигуранты являются связанными с компанией Злочевского Burisma.
- Как сообщил глава НАБУ Артем Сытник, сейчас задержали трех человек.
- В НАБУ и САП отмечают, что, несмотря на то, что в деле фигурируют люди, связанные с компанией Burisma, никакого отношения к кандидату в президенты США Джо Байдену и его сыну Гантеру оно не имеет.
- Гантер Байден в 2014 – 2019 годах входил в Совет директоров Burisma.