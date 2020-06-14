Председатель Государственной налоговой службы Алексей Любченко отстранил от исполнения обязанностей Николая Ильяшенко. Продлится это в течение проведения дисциплинарного производства в отношении последнего. Ильяшенко был заместителем начальника Налоговой службы Киева.

Отстранение от должности Ильяшенко: что известно

Соответствующее решение председатель Государственной налоговой службы Любченко принял 13 июня. Об этом в фейсбуке пресс-центр ГНС сообщил 14 числа.

К теме Взятка в 6 миллионов долларов: суд взял под стражу первого фигуранта дела

Ильяшенко отстранили по факту нарушения присяги. Также в отношении него открыли уголовное производство.

Кроме того, руководство ГНС назначило тематическую проверку киевского управления. Сделано это с целью установления причин и условий, способствовавших совершению коррупционного правонарушения со стороны Ильяшенко.

Обратите внимание Рекордная взятка в 6 миллионов долларов: НАБУ и САП рассказали, что грозит задержанным

Коротко о рекордной взятке в 6 миллионов