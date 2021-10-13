Соратница мэра Одессы Геннадия Труханова также получила ряд личных обязательств. Среди них – сдача загранпаспортов.
Обратите внимание Удар по мафии: громкое разоблачение лишит Труханова шансов выйти сухим из воды
Перечень обязательств Поповской
Детективы НАБУ настаивали на том, чтобы Поповскую отправили под стражу, однако суд отклонил ходатайство. Чиновница может обжаловать это решение.
Теперь Инна Поповская, которая является одной из 16 фигурантов дела о завладении землей в Одессе, должна по первому требованию прибывать к правоохранителям и судьям. Также директору юридического департамента запрещено без разрешения следователей покидать Одессу и сообщать суд, прокуроров и детективов в случае изменения места жительства.
Кроме того, чиновнице запрещено общаться с другими подозреваемыми в этом деле и свидетелями. Такие ограничения будут действовать до 12 декабря 2021 года.
Захват земли в Одессе: главное
- 6 октября 2021 года генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение мэру Одессы Геннадию Труханову и еще 4 лицам по делу о захвате земли в Одессе.
- На следующий день Венедиктова подписала уведомление о подозрении Труханову и еще 15 фигурантам уголовного дела, действия которых, по данным следствия, нанесли бюджету ущерб на сумму 689 миллионов гривен.
- САП ходатайствовала об аресте Геннадия Труханова. В то же время мэру Одессы дали возможность внести залог 120 миллионов, однако Труханов говорит, что у него нет таких денег.