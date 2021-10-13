Соратница мэра Одессы Геннадия Труханова также получила ряд личных обязательств. Среди них – сдача загранпаспортов.

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Перечень обязательств Поповской

Детективы НАБУ настаивали на том, чтобы Поповскую отправили под стражу, однако суд отклонил ходатайство. Чиновница может обжаловать это решение.

Теперь Инна Поповская, которая является одной из 16 фигурантов дела о завладении землей в Одессе, должна по первому требованию прибывать к правоохранителям и судьям. Также директору юридического департамента запрещено без разрешения следователей покидать Одессу и сообщать суд, прокуроров и детективов в случае изменения места жительства.

Кроме того, чиновнице запрещено общаться с другими подозреваемыми в этом деле и свидетелями. Такие ограничения будут действовать до 12 декабря 2021 года.

Захват земли в Одессе: главное