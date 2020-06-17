Решение абсурдное, – Стерненко готовит апелляцию на меру пресечения
Шевченковский суд Киева избрал Сергею Стерненко меру пресечения в виде домашнего ареста на 60 суток. Активист уже получил постановление суда и готовит апелляцию.
Сергій Стерненко розповів, що суд не підтримав аргумент прокурорів про те, що він нібито може знищити речі та документи, пов’язані з кримінальною справою, повідомляє "Радіо Свобода".
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Адвокати Стерненка пояснювали, що з моменту нападу вже минуло понад два роки, тож ніяких речових доказів, які могли б свідчити проти активіста, не залишилося.
Суддя вважає ризик знищити речі і документи недоведеним.
Але суддя вважає що є ризик що я буду переховуватись та можу впливати на свідків тому що мені інкримунують статті 115 (умисне вбивство – 24 канал). І все. Тобто він обґрунтовує ризики виключно тяжкістю злочину, який мені інкримінують,
– додав Стерненко.
За словами активіста, це абсурдно, бо практика Європейського суду з прав людини прямо забороняє саму лише тяжкість покарання класти в обґрунтування.
Стерненко також додав, що посилатися на практику Європейського суду з прав людини в обґрунтуванні рішення суд не може. "Рішення абсурдне та протиправне. Готуємо апеляцію", – підсумував він.
Справа Стерненка: що відомо
- Сергія Стерненка намагалися тричі вбити в 2018 році.
- Під час третього нападу Стерненко зміг відбитися від нападників. Захищаючись, він смертельно поранив одного з нападників ножем.
- Проросійські політики закликали оголосити активісту підозру, але ніхто не зважав.
- Про підозру знову зайшла мова після призначення нової генпрокурорки Ірини Венедіктової.
- Підозру про умисне вбивство та носіння зброї Стерненку повідомили 11 червня. До цього часу мовилося про "самозахист".
- СБУ вважає, що активіст справді використав своє право на оборону, але потім догнав нападника і завдам йому смертельного удару.
- 15 червня суд обрав йому цілодобовий домашній арешт на 60 діб. Вже 16 червня суд змінив адресу запобіжного заходу з військової частини в Одесі на Київ.
- На захист Сергія Стерненка виступає чимало активістів, під час засідання відбулися сутички з правоохоронцями.
- Активіст подаватиме апеляцію.