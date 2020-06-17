Шевченковский суд Киева избрал Сергею Стерненко меру пресечения в виде домашнего ареста на 60 суток. Активист уже получил постановление суда и готовит апелляцию.

Сергій Стерненко розповів, що суд не підтримав аргумент прокурорів про те, що він нібито може знищити речі та документи, пов’язані з кримінальною справою, повідомляє "Радіо Свобода".

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Адвокати Стерненка пояснювали, що з моменту нападу вже минуло понад два роки, тож ніяких речових доказів, які могли б свідчити проти активіста, не залишилося.

Суддя вважає ризик знищити речі і документи недоведеним.

Але суддя вважає що є ризик що я буду переховуватись та можу впливати на свідків тому що мені інкримунують статті 115 (умисне вбивство – 24 канал). І все. Тобто він обґрунтовує ризики виключно тяжкістю злочину, який мені інкримінують,

– додав Стерненко.

За словами активіста, це абсурдно, бо практика Європейського суду з прав людини прямо забороняє саму лише тяжкість покарання класти в обґрунтування.

Стерненко також додав, що посилатися на практику Європейського суду з прав людини в обґрунтуванні рішення суд не може. "Рішення абсурдне та протиправне. Готуємо апеляцію", – підсумував він.

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