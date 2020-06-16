Шевченковский райсуд Киева вечером 15 июня избрал меру пресечения активисту Сергею Стерненко. Однако прокурор подал ходатайство о пересмотре места домашнего ареста, который Стерненко должен отбывать в военной части в Одессе.

Сначала Сергей Стерненко в твиттере написал, что председатель Шевченковского суда пообещал, что будет пересмотр, поскольку решение невозможно выполнить.

Как все было Стерненко избрали меру пресечения

Он лично прибыл в суд и пообещал это под видеозапись,

– рассказал активист.

Позже активист уточнил, что прокурор подал ходатайство об изменении адреса отбывания домашнего ареста с прописки на адрес проживания. "Что мешало это сделать сразу – неизвестно. Вчера прокурор просто убежал, сказав, что он доволен", – написал Стерненко.

Важно! Это означает, что мера пресечения не изменится сейчас. Исправят только адрес.

Активист добавил, что будет подавать апелляцию, чтобы отменить меру пресечения.

Почему Стерненко не может исполнить решение

Судьи назначили активисту домашний арест в военной части в Одессе на улице Приморской 37. Однако в ходатайстве прокурор просил о другом адресе, поскольку Сергей Стерненко проживает в Киеве.

Дело Стерненко: коротко