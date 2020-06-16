Мера пресечения Стерненко: активист будет отбывать арест в другом месте
Шевченковский райсуд Киева вечером 15 июня избрал меру пресечения активисту Сергею Стерненко. Однако прокурор подал ходатайство о пересмотре места домашнего ареста, который Стерненко должен отбывать в военной части в Одессе.
Сначала Сергей Стерненко в твиттере написал, что председатель Шевченковского суда пообещал, что будет пересмотр, поскольку решение невозможно выполнить.
Как все было Стерненко избрали меру пресечения
Он лично прибыл в суд и пообещал это под видеозапись,
– рассказал активист.
Позже активист уточнил, что прокурор подал ходатайство об изменении адреса отбывания домашнего ареста с прописки на адрес проживания. "Что мешало это сделать сразу – неизвестно. Вчера прокурор просто убежал, сказав, что он доволен", – написал Стерненко.
Активист добавил, что будет подавать апелляцию, чтобы отменить меру пресечения.
Почему Стерненко не может исполнить решение
Судьи назначили активисту домашний арест в военной части в Одессе на улице Приморской 37. Однако в ходатайстве прокурор просил о другом адресе, поскольку Сергей Стерненко проживает в Киеве.
Дело Стерненко: коротко
- Сергея Стерненко пытались трижды убить еще в 2018 году.
- Во время третьего нападения Стерненко смог отбиться от нападавших. Во время драки он, защищаясь, ранил одного из нападавших ножом, ранение стало смертельным.
- Пророссийские политики призвали объявить активисту подозрение, но никто не обращал внимания.
- О подозрении снова зашла речь после назначения нового генпрокурора Ирины Венедиктовой.
- Подозрение об умышленном убийстве и ношении оружия Стерненко сообщили 11 июня. До этого времени говорилось о "самозащите".
- СБУ считает, что активист действительно использовал свое право на оборону, но потом догнал нападающего и нанесу ему смертельный удар.
- 15 июня суд избрал ему круглосуточный домашний арест на 60 суток.
- В защиту Стерненко выступает немало активистов, во время заседания произошли столкновения с правоохранителями.
- Сам активист призывает поддерживать не конкретно его, а в целом право на защиту своей жизни и здоровья.