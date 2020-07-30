В Шевченковском райсуде Киева состоялось очередное заседание по делу Сергея Стерненко. Ему ограничили время для ознакомления с материалами дела по обвинению в убийстве. Соответствующее ходатайство подала прокуратура.

Сам подозреваемый явился на заседание, об этом в прямом эфире рассказала корреспондент 24 канала.

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По состоянию на 30 июля Стерненко успел ознакомиться лишь с 4 томами дела из 11. По словам прокурора Бозовуляка, подозреваемый злоупотребляет своими правами, поэтому тот просил установить для этого срок – 10 дней.

В своем телеграме активист сообщил, что суд все-таки решил удовлетворить ходатайство прокурора – теперь у него есть время на ознакомление с материалами дела до 11 августа.

Стерненко також зауважив, що слідчий досі не переклав документи з російської, водночас адвокати не отримали доступу до речових доказів.

Він вважає, що у такий спосіб прокурор і суддя виконали вказівку Авакова та Венедіктової. "Роблять це, щоб пошвидше спихнути справу до суду та засудити мене за те, що я не помер", – переконаний він.

Сергей Стерненко заходит в здание суда / Фото VESTI.UA

Ранее активист подчеркнул, что так быстро ознакомиться со всеми материалами, чтобы в дальнейшем можно было оспаривать какие-то пункты, физически невозможно.

"Прокурор пытается нам сказать, что изучать материалы можно со скоростью примерно 3 секунды на прочтение каждого листа", – подчеркнул он.

Отметим, что подозреваемый также подал в суд ходатайство относительно изменения меры пресечения, с домашнего ареста на более мягкий. Однако сейчас суд это игнорирует.

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