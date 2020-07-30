Дело Стерненко: активисту ограничили время для ознакомления с материалами
В Шевченковском райсуде Киева состоялось очередное заседание по делу Сергея Стерненко. Ему ограничили время для ознакомления с материалами дела по обвинению в убийстве. Соответствующее ходатайство подала прокуратура.
Сам подозреваемый явился на заседание, об этом в прямом эфире рассказала корреспондент 24 канала.
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По состоянию на 30 июля Стерненко успел ознакомиться лишь с 4 томами дела из 11. По словам прокурора Бозовуляка, подозреваемый злоупотребляет своими правами, поэтому тот просил установить для этого срок – 10 дней.
В своем телеграме активист сообщил, что суд все-таки решил удовлетворить ходатайство прокурора – теперь у него есть время на ознакомление с материалами дела до 11 августа.
Стерненко також зауважив, що слідчий досі не переклав документи з російської, водночас адвокати не отримали доступу до речових доказів.
Він вважає, що у такий спосіб прокурор і суддя виконали вказівку Авакова та Венедіктової. "Роблять це, щоб пошвидше спихнути справу до суду та засудити мене за те, що я не помер", – переконаний він.
Сергей Стерненко заходит в здание суда / Фото VESTI.UA
Ранее активист подчеркнул, что так быстро ознакомиться со всеми материалами, чтобы в дальнейшем можно было оспаривать какие-то пункты, физически невозможно.
"Прокурор пытается нам сказать, что изучать материалы можно со скоростью примерно 3 секунды на прочтение каждого листа", – подчеркнул он.
Отметим, что подозреваемый также подал в суд ходатайство относительно изменения меры пресечения, с домашнего ареста на более мягкий. Однако сейчас суд это игнорирует.
Дело Сергея Стерненко: что известно
- Стерненко пытались трижды убить в 2018 году. Во время третьего нападения Стерненко смог отбиться от нападавших. Защищаясь, он смертельно ранил одного из нападавших ножом.
- Пророссийские политики призвали объявить активисту подозрение, но никто не поддержал. Снова об этом зашла речь после назначения нового генпрокурора Ирины Венедиктовой.
- Подозрение об умышленном убийстве и ношении оружия Стерненко сообщили 11 июня. До сих пор говорилось о "самозащите".
- СБУ считает, что активист действительно использовал свое право на оборону, но потом догнал нападающего и нанесу ему смертельный удар.
- 15 июня суд избрал ему круглосуточный домашний арест на 60 суток. На следующий день суд изменил адрес пресечения с воинской части в Одессе на Киев.
- На защиту Сергея Стерненка выступает немало активистов, во время заседания произошли столкновения с правоохранителями. Апелляцию Стерненко относительно изменения меры пресечения оставили без рассмотрения.