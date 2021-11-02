Смертенюк является экс-руководителем коммунального предприятия "Городское капитальное строительство". Сумма залога, который ему назначили – 188 тысяч гривен.

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Какие ограничения на него наложили

Суд установил не только размер залога. Бывшему чиновнику объявили и другие ограничения, которые он должен соблюдать:

должен всегда прибывать к правоохранителям по требованию;

ему запрещено отлучаться из Одессы без разрешения правоохранителей;

должен сообщать об изменении места жительства;

не может общаться со свидетелями и подозреваемыми по этому делу;

должен сдать на хранение загранпаспорта.

О каком хищении говорится

6 октября 2021 года генпрокурор Ирина Венедиктова написала в фейсбуке, что правоохранители разоблачили схему хищения земли в Одессе. Злоумышленники якобы нанесли ущерб городскому бюджету в размере 533 миллиона гривен.

В тот день подписали подозрение Труханову, экс-прокурору Одесской области Олегу Жученко и еще 3 лицам. Среди них также были заместитель мэра Одессы Олег Брындак, директор юридического департамента горсовета Инна Поповская и одесский бизнесмен Владимир Галантерник. Впоследствии количество фигурантов дела возросло до 16.

Какие еще меры пресечения были: