Дело Труханова: еще одному экс-чиновнику назначили залог
Источник:УСИ
Высший антикоррупционный суд назначил залог бывшему одесскому чиновнику Игорю Смертенюку, который является одним из подозреваемых по делу о хищении земли в Одессе. Вместе с ним в деле фигурируют мэр этого города Геннадий Труханов, экс-прокурор, а также многие другие лица.
Смертенюк является экс-руководителем коммунального предприятия "Городское капитальное строительство". Сумма залога, который ему назначили – 188 тысяч гривен.
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Какие ограничения на него наложили
Суд установил не только размер залога. Бывшему чиновнику объявили и другие ограничения, которые он должен соблюдать:
- должен всегда прибывать к правоохранителям по требованию;
- ему запрещено отлучаться из Одессы без разрешения правоохранителей;
- должен сообщать об изменении места жительства;
- не может общаться со свидетелями и подозреваемыми по этому делу;
- должен сдать на хранение загранпаспорта.
О каком хищении говорится
6 октября 2021 года генпрокурор Ирина Венедиктова написала в фейсбуке, что правоохранители разоблачили схему хищения земли в Одессе. Злоумышленники якобы нанесли ущерб городскому бюджету в размере 533 миллиона гривен.
В тот день подписали подозрение Труханову, экс-прокурору Одесской области Олегу Жученко и еще 3 лицам. Среди них также были заместитель мэра Одессы Олег Брындак, директор юридического департамента горсовета Инна Поповская и одесский бизнесмен Владимир Галантерник. Впоследствии количество фигурантов дела возросло до 16.
Какие еще меры пресечения были:
- 11 октября уже выпустили под залог в 30 миллионов гривен мэра Одессы.
- Через 2 дня также отпустили под залог в 26 миллионов гривен Поповскую.
- 18 октября определили размер залога для Жученко – 2,6 миллиона.
- А бывшего заместителя мэра выпустили под залог в 3 миллиона 806 тысяч 400 гривен.